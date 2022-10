Navettes autonomes : EasyMile décroche son premier contrat commercial

"Nous ne sommes plus sur de l'expérimentation (...) Il n'y a, à ce jour, aucun autre déploiement comparable sur le marché", estime-t-on dans les rangs d'EasyMile. La PME innovante installée à Toulouse, et spécialisée sur le développement des moyens de transports autonomes, a annoncé mardi 11 octobre son premier déploiement commercial. Ce contrat va rapporter quatre millions d'euros à la société, avec une durée maximale de 10 ans. Mais alors qu'une expérimentation de grande envergure était menée à Toulouse jusqu'à présent, la première exploitation commerciale d'EasyMile ne se fera pas en France, mais en Belgique.

Jusqu'à cinq navettes autonomes circuleront quotidiennement sur le site touristique belge de Terhills, qui accueille chaque année jusqu'à un million de visiteurs et qui met en lumière les anciens bassins miniers du pays. Celui-ci s'étale sur 365 hectares et les véhicules toulousains viendront appuyer les vélos, voitures et bateaux électriques déjà proposés sur le site. Les navettes couvriront un trajet de 2,5 km reliant l'hôtel Terhills, le Resort et la future passerelle piétonne et cyclable au-dessus du grand lac.

"Le projet est doublement unique, car il constitue une réponse commerciale à un vrai besoin de mobilité, et de par sa longévité (...) Elles seront opérées initialement huit heures par jour (avec possibilité d'extension), le temps d'attente des passagers aux différents arrêts étant de 10 minutes maximum. Le système pourra être étendu à cinq navettes, ce qui permettra d'avoir une fréquence de passage plus élevée, toutes les quatre minutes, pendant les heures de pointe. Cela sera rendu possible, notamment grâce à un logiciel de gestion de flotte et de réservation via une application développée par Ush. Ush est une entreprise belge appartenant au studio de startup Lab Box, soutenu par D'Ieteren Automotive, qui a participé à tous les déploiements de navettes autonomes sur voie publique dans le pays", précise EasyMile dans un communiqué de presse.

La rentabilité économique au coeur du projet

Jusqu'à présent, ce trajet était opéré par un bus électrique classique avec chauffeur qui faisait l'objet d'une faible fréquentation en raison d'une faible fréquence de passages selon les protagonistes du dossier. Quant aux futures navettes EasyMile, au nombre de cinq sur ce site touristique à terme, elles opéreront le trajet pendant huit heures dans un premier temps et sept jours sur sept. Un projet proposé et sélectionné à l'issue d'un appel d'offres européen, après avoir été soumis à une évaluation technique, financière et juridique approfondie. Mais il reste possible que le dispositif évolue au fil du temps.

"Nous allons collecter des données et des retours d'utilisateurs pour étayer l'analyse de rentabilité. Nous nous attendons à ce que le système soit compétitif par rapport à un bus classique avec chauffeur. Aux alentours de l'été 2023, nous déciderons du contour définitif du système de transport pour une période de dix ans sur la base de toutes ces informations", Tim De Ceunynck, chef de projet mobilité chez LRM, la société d'investissement qui stimule la croissance économique dans la région belge de Limbourg, et qui gère le site.

L'enjeu est important pour EasyMile car ce premier contrat commercial pourrait encourager d'autres sites privés à franchir le pas et se laisser convaincre pour adopter cette technologie. "Le projet est doublement unique, car il constitue une réponse commerciale à un vrai besoin de mobilité, et de par sa longévité (...) Il répond à une analyse de rentabilité commerciale", appuie le staff d'EasyMile. Benoit Perrin, le directeur général de la société toulousaine assimile même cette première collaboration commerciale à "un point de bascule" à propos de la viabilité de cette technologie.

La navette n'est qu'une étape

Depuis la levée de fonds de 55 millions d'euros opéré en avril 2021 auprès de l'actionnaire majoritaire du sous-traitant aéronautique Latécoère, qui avait pour but de financer la maturité technologique, c'est la première avancée phare d'EasyMile et ses 250 salariés. La société fondée en 2014 travaille aussi sur d'autres modes de transport.

Elle commercialise depuis quelques temps, le tracteur de marchandises TractEasy, destiné aux bases logistiques et aux aéroports par exemple. Par ailleurs, l'entreprise innovante doit annoncer prochainement avec Iveco la grande ville française qui fera l'objet d'une expérimentation pour le bus autonome développé en duo et certifié aujourd'hui pour circuler jusqu'à 40 km/h. Le véhicule est attendu pour circuler au sein d'un réseau de transports en commun.

Enfin côté recherche et développement, EasyMile teste un camion autonome avec Daher, près de Toulouse, sur l'une des bases logistiques du groupe. Des travaux autour du train autonomes seraient également engagés avec Alstom.

Depuis sa naissance, EasyMile a déjà déployé sa technologie autonome dans plus de 300 lieux à travers plus de 30 pays, sur plus d'un million de km, selon un comptage interne.

