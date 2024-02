La Zac du Rivel, cette future grande zone économique au bilan carbone contesté au sud de Toulouse

Très attendue par les élus locaux, la future Zac du Rivel et ses 110 hectares d'activités économiques font l'objet d'une certaine contestation. Ses opposants remettent en cause le caractère vertueux de la zone promis par le Sicoval et ont réalisé un bilan carbone pour cela. Ils estiment à 200.000 tonnes d'équivalent Co2 rien que la construction des bâtiments et de la voirie. Les détails.