Le chef Sébastien Bras concocte des stages anti-stress pour dirigeants. Reportage

Sept heures du matin. Un mercredi du mois d'octobre. Sur le plateau de l'Aubrac. Une poignée de randonneurs se sont donnés rendez-vous pour crapahuter sur les pentes de cette célèbre localité de l'Aveyron, alors que le soleil n'est pas encore levé. Après quelques dizaines de minutes de marche, jusqu'à un point culminant offrant une vue imprenable sur les pistes de la station de ski de Laguiole, située à 1.400 mètres d'altitude, c'est le moment de se ressourcer pour certains, et se confier pour d'autres. "J'ai toujours eu besoin de cette dépense physique pour trouver et maintenir cet équilibre personnel", raconte Sébastien Bras, le chef gastronomique français, à l'origine de cette escapade matinale.

Originaire de Laguiole, le chef autrefois détenteur de trois étoiles au Guide Michelin (qu'il a refusé à partir de 2017) concocte actuellement la recette d'un stage à destination des dirigeants d'entreprises et managers surmenés, sur ses terres. "L'idée est de faire découvrir l'Aubrac d'une manière différente, en allant au-delà des plaisirs de la table. Je souhaite partager mon mode de fonctionnement et montrer tout ce que l'Aubrac m'a apporté", confie-t-il. Sébastien Bras porte la volonté de proposer un moyen de se reconnecter à l'essentiel, au contact d'éléments primaires.

Les participants au stage seront plongés une poignée de jours dans l'Aubrac, à deux heures de Toulouse (Crédits : Rémi Benoit).

Autrefois, dans un passé pas si lointain, lui aussi faisait partie de ces dirigeants dépassés, à la limite du diagnostic d'un burn-out, synonyme d'un épuisement personnel lié aux activités professionnelles. Avec des journées qui débutent à cinq voire quatre heures du matin, et qui s'achèvent aux alentours de minuit. "Je ne suis pas beaucoup moins hyper actif aujourd'hui, mais je le gère différemment", explique l'homme, à l'image de la promesse tenue à son fils de participer au marathon des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. L'un des éléments déclencheurs de ce renouveau a, en partie, été le refus de continuer à paraître dans le bouquin rouge et "sa pression permanente", avec les visites surprises d'inspecteurs anonymes pour juger la cuisine.

Depuis, Sébastien Bras s'est construit pas à pas un nouvel équilibre, avec des répercussions directes sur son management. "Avant, il ne faisait jamais de compliment à ses salariés ou très peu, par exemple. Sébastien avait du mal à s'exprimer sur ça. Aujourd'hui, il est totalement différent sur ce point", raconte Véronique Bras, son épouse, qui dirige la salle et l'hôtel du restaurant familial.

Au quotidien, Sébastien Bras manage plusieurs dizaines de personnes dans son restaurant, Le Suquet (Crédits : Rémi Benoit).

Lire aussiGuide Michelin : Sébastien Bras récupère deux étoiles, contre son gré

Exprimer ses émotions

Cette volonté de partager la recette miracle d'une meilleure gestion de soi remonte à une rencontre récente au sein d'un club APM, l'Association Progrès du Management, qui réunit 8.000 dirigeants francophones à travers 38 pays via plus de 400 clubs de la sorte. Sébastien y fait la rencontre de Lionel Pages et Stéphanie Jourdan, les co-fondateurs et dirigeants de Actistress, un centre de prévention du stress et du burn out. "Nous remettons sur pied des dirigeants fatigués. On les récupère très fatigués et deux mois après, grâce à notre méthode, nous les remettons au travail dans de bonnes conditions", présente Lionel Pages. En parallèle, Sébastien Bras teste son idée avec des membres du club APM de Rodez : randonnée VTT le matin, déjeuner dans un buron, après-midi dans la cuisine afin de préparer des recettes pour le dîner qui seront partagées avec des proches des participants. Le succès est au rendez-vous et donc Sébastien Bras entame une collaboration avec Actistress dans l'idée de proposer assez rapidement des stages pour se ressourcer.

Pendant ces quelques jours, les dirigeants côtoieront à la fois la simplicité d'un buron et le confort d'un établissement haut de gamme, un dépaysement souhaité par les organisateurs. (Crédits : Rémi Benoit)

"Le stress, il faut s'y préparer. La santé d'un dirigeant fait partie de la performance économique d'une entreprise. Il est important de le ramener à une certaine réalité en lui montrant les limites psychologiques. Un dirigeant qui prend soin de lui est un dirigeant qui prend soin de ses collaborateurs. Aujourd'hui, les personnes sont shootées au challenge. Cela nous pousse à nous prendre pour quelqu'un d'autre et nous oublions tout l'amour propre que nous avons de nous-même. Par exemple, l'agressivité est taboue dans l'entreprise et pourtant elle est révélatrice de quelque chose. Du coup, la personne l'intériorise. Nous, nous mettons les personnes en condition pour sortir ce qu'ils ont car cette agressivité est importante à manifester. Elle permet d'évacuer un trop plein d'émotions", analyse Lionel Pages.

En prenant pour cadre le plateau de l'Aubrac et comme QG le restaurant Bras, cette société - qui a vu ses demandes exploser de +600% depuis le confinement - va apporter la matière et le fond de ces stages attendus pour 2023 et qui dureront entre trois et cinq jours.

Agir de manière préventive

L'idée de ces courts séjours dans l'Aubrac est d'alterner entre activités sportives et séquences de travail en salle, à travers des exercices de "confession" et de dialogue, mais aussi des séances d'étirements afin d'avoir un bienfait sur le corps, selon la méthodologie mise au point par Actistress. "Le but est de préparer à gérer le stress", résume Stéphanie Jourdan, qui veut agir en prévention dès que cela est possible.

Stéphanie Jourdan et Lionel Pages, co-fondateurs d'Actistress, apporteront la méthodologie des stages initiés par Sébastien Bras (Crédits : Rémi Benoit).

Dans cette aventure, le trio compte s'appuyer sur "Les clés de l'Aubrac". Cette petite société, fondée par un jeune couple, promet de faire découvrir ce territoire de manière insolite ou à travers des lieux confidentiels, comme ces burons, ces maisons de pierres typiques de l'Aubrac très prisées.

Cette expérience unique, qui sera proposée à partir d'avril 2023, quand le restaurant Le Suquet rouvrira ses portes, accueillera prioritairement par petits groupes des comités de direction ou des équipes de managers amenées à travailler ensemble, dans cette logique d'avoir un impact sur les relations professionnelles.