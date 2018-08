Autoroute Toulouse-Castres : le débat entre opposants et partisans prend de l’épaisseur

Deux tribunes au sujet de la future autoroute A69 devant relier Toulouse à Castres, ont été publiées. (Crédits : Regis Duvignau)

Depuis que la déclaration d’utilité publique de la future autoroute Toulouse-Castres a été publiée au journal officiel par le gouvernement le 20 juillet dernier, le débat est de plus en plus musclé. Partisans et opposants s’opposent par tribunes interposées, alors que les élus locaux contre le projet doivent prochainement saisir le Conseil d’État.