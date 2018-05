Jean-Michel Vernhes : "L'aéroport de Toulouse doit retrouver une gouvernance apaisée"

"Je devrais déjà être parti mais mon successeur n'a pas encore été nommé. Ce n'est pas très agréable pour moi d'être face à cette situation d'incertitude qui n'est pas bonne non plus pour la société", a lancé ce vendredi 18 mai le président du directoire de l'aéroport de Toulouse Jean-Michel Vernhes à l'occasion de la Matinale organisée par La Tribune au Meeting Lab de Toulouse.

À la tête de la plateforme toulousaine depuis près de 20 ans, Jean-Michel Vernhes a appris en septembre dernier que les actionnaires avaient lancé un processus de recrutement pour trouver son successeur alors que son mandat avait été reconduit quelques mois plus tôt.

"L'enchaînement des faits interroge. J'ai été renouvelé en mars 2017 pour un mandat de cinq ans. Il se trouve qu'en raison d'une limite d'âge je ne pouvais rester au-delà de 2020. Mais à l'automne dernier, on m'a expliqué gentiment 'vous avez bien avancé les travaux d'extension mais vous êtes un peu vieux maintenant, il faudrait quelqu'un de plus jeune et de plus international'", se remémore-t-il.

Son remplacement devait intervenir à l'origine dans le courant du premier semestre 2018 mais l'aéroport de Toulouse n'a toujours pas trouvé à ce jour la bonne personne pour lui succéder. Jean-Michel Vernhes a confirmé que les actionnaires avaient d'abord misé sur le directeur de l'aéroport d'Orly Marc Houalla mais ce dernier a été nommé en février directeur de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. "Aujourd'hui, le recrutement entre en phase de courte finale. Je devrais bientôt savoir quand mon contrat prend fin", a-t-il expliqué.

Suite à l'annonce du départ surprise, la présidente du conseil de surveillance de l'aéroport de Toulouse Anne-Marie Idrac a elle aussi fait savoir à l'automne dernier qu'elle quitterait ses fonctions fin mai 2018 et deviendrait administratrice indépendante au sein du conseil d'Air France KLM. Comme le révélait dès mars dernier La Tribune, c'est Charles Champion ancien président d'Airbus Opérations SAS qui devrait la remplacer prochainement.

Ces bouleversements au sein de la gouvernance ne peuvent être compris qu'au regard de l'arrivée dans le capital de l'aéroport du consortium chinois Casil Europe. En 2014, l'État décide de céder une partie de ses parts au profit d'un acteur privé. "Il ne faut pas se leurrer. Si l'État a privatisé, c'est pour faire de l'argent. Les privatisations des aéroports de Nice, Lyon et Toulouse lui ont rapporté deux milliards d'euros", rappelle Jean-Michel Vernes. Mais jamais il n'aurait imaginé qu'un candidat chinois s'impose au sein de la plateforme.

Passée la surprise, il a fallu faire face à un choc des cultures.

"Nous avons réalisé la différence de langue et de culture lors du premier conseil de surveillance. Au sein du consortium Casil Europe, il y a l'État chinois au travers d'une entreprise (Shandong Hi-Speed Group Co) et un fonds d'investissement venu de Hong-Kong (Friedmann Pacific AM, dirigée par Mike Poon, ndlr). Les premiers ne parlent pas un mot d'anglais.

Pour tous les conseils de surveillance, nous avons mis en place une double traduction anglais-chinois et on se rend compte qu'avec la traduction on ne comprend pas toujours le message que l'actionnaire chinois veut faire passer. On peut supposer que le problème est le même pour eux. Il y a donc déjà un problème de compréhension".