Jean-Luc Moudenc "reprend la main" sur France Urbaine provisoirement

La (pré)campagne pour la prochaine élection présidentielle à des répercussions jusqu'aux élus de Toulouse. En fin de journée, jeudi 7 octobre, l'association des élus de grandes villes et communautés urbaines du pays - France Urbaine - a annoncé que Jean-Luc Moudenc allait porter la voix de l'association pour les six prochains mois.

"Il représentera l'association dans ces circonstances, notamment pour mener à bien le travail déjà engagé en vue d'adresser les propositions des élus des grandes villes, agglomérations et métropoles, aux futurs candidats à l'élection présidentielle", se permet de préciser l'association.

Celui qui est maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole doit en réalité suppléer provisoirement la maire (PS) de Nantes, Johanna Rolland, qui vient d'être désignée comme directrice de campagne de la candidate socialiste pour l'élection présidentielle, Anne Hidalgo.

Lire aussi 9 mnMunicipales : comment Jean-Luc Moudenc, à Toulouse, a résisté à la vague verte

"Johanna Rolland continuera naturellement de présider France urbaine, mandat pour lequel elle a été élue jusqu'aux prochaines élections municipales et intercommunales en 2026. Elle continuera à exercer sa présidence en veillant scrupuleusement à l'esprit d'indépendance et transpartisan qui caractérise l'association, en lien étroit avec le bureau, instance où toutes les sensibilités politiques sont représentées et où sont prises collégialement l'ensemble des décisions qui engagent France urbaine", ajoute France Urbaine.