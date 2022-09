Ascendances Flight Technologies recrute François Caudron, l'ancien directeur marketing d'Airbus

TOULOUSE ZERO CARBONE LE 14 OCTOBRE 2022

Une proximité heureuse L’enjeu de la proximité est au cœur de la qualité de vie dans notre métropole et, pour une transition juste, les mots très forts du Prix Nobel Pr Muhammad Yunus, Zéro carbone, Zéro pauvreté, Zéro exclusion, seront le fil conducteur de cette nouvelle édition du Forum Toulouse Zéro Carbone. Organisé en ouverture du Festival Toulouse Innovante et Durable, à partir de 8h30, en direct de la Salle des Illustres du Capitole de Toulouse, et sur latribune.fr Inscriptions sur 0carbone.fr/toulouse