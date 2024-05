Demet'Air veut verdir les toits avec son substrat biodégradable

« Lors de mon expérience en tant que conducteur de travaux en végétalisation de toiture et de mur, j'ai constaté l'aberration technique des substrats minéraux lourds, coûteux et à une efficacité variable », raconte Brice Sendra. À partir de constat et en s'appuyant sur son expérience de plus de 20 ans en tant que cadre de chantier, il met au point VGHolz, un substrat à 98 % organique et 100 % biodégradable, dont la composition est tenue secrète, lorsque les substrats conventionnels sont composés à 90 % de matière minérale et 10 % de matière organique. En 2019, il fonde Demet'Air, entreprise toulousaine spécialisée dans la végétalisation de toits et murs, « accessible sans que la technique et le coût ne soient un frein ».

Plus léger, VGHolz pèse 40kg/m3 contre une tonne au m3 pour un substrat minéral. Moins contraignant techniquement et entièrement sourcé et produit en France, il a une capacité de rétention d'eau de 60 fois son poids. Poreux à 80 %, il capte et stocke l'eau de pluie favorisant une autonomie d'irrigation. Éco-responsable, son cycle de production permet de stocker le CO2 sans création de déchets. La solution de Demet'Air empêche le développement des mauvaises herbes, maladies et insectes et permet de faire pousser une large diversité de végétaux : fleurs, plantes aromatiques et végétaux fruitiers, etc. Le procédé VGHolz dispose de plusieurs particularités qui en font le seul pouvant être mis en place sur la quasi-intégralité des toitures, quelle que soit leur typologie. De plus, sa légèreté, sa facilité et vitesse de mise en œuvre engendrent un prix compétitif.

L'intégration de végétal aux toits et murs des immeubles contribue à la réduction des îlots de chaleur et de la consommation d'énergie, améliore la qualité de l'air, la régulation thermique et l'isolation phonique. « La matière organique contenue dans VGHolz est extrêmement importante pour le développement d'une faune et d'une flore bactérienne efficace », insiste le fondateur de Demet'Air.

Un mur végétal dans une école maternelle

Avec sa solution qui n'a pas d'équivalent sur le marché, la société a la volonté de rendre les villes plus vertes et de devenir la référence en matière de végétalisation urbaine. Elle vise différents secteurs, dont le bâtiment, l'agricole, l'urbanisme, la grande distribution ou encore les collectivités territoriales. Opérant partout en France, elle a mené jusqu'à présent une dizaine de projets de végétalisation. Par exemple, l'été dernier, à la demande de la municipalité toulousaine, elle a réalisé un mur végétal dans une école maternelle dont la température d'une salle pouvait grimper jusqu'à 50 °C les jours de canicule.

Forte d'une équipe de trois personnes, Demet'Air a à ce jour installé 600 m2 de toits/murs végétalisés. En 2024, elle a pour but de végétaliser 2.000 à 3.000 m2. Sollicitée par plusieurs entreprises, elle pourrait atteindre cet objectif assez rapidement.

« On voit poindre un vrai désir de mise en place de solutions pour l'environnement. Nous allons faire une toiture végétalisée pour la Banque Populaire Occitane à Cornebarrieu. Nous négocions avec l'enseigne Midica. Nous avons eu des discussions avec le Min de Toulouse et ses 8.000 m2 de toiture. Nous avons des contacts avec un géant de la grande distribution pour végétaliser les toitures de bâtiments logistiques frigorifiques qui ne peuvent pas absorber les températures élevées en été. Si le projet aboutit, il peut atteindre jusqu'à 85.000 m2 », énumère le CEO de Demet'Air.

Projet bouclé en trois mois

Le prix du service est fixé selon la superficie et disposition du toit, le type de végétaux choisis et les aléas du chantier. Il faut compter en moyenne entre 80 et 100 euros par m2 de végétalisation sur toiture sans complexité. Pour une surface de 200 m2, la facture est « bien en dessous de 10.000 euros ».

« Si le client à les fonds et que la prise de décision est rapide, tout peut être bouclé en trois mois. Avant la mise en place d'un projet, une étude est faite par un bureau d'études qui valide la faisabilité en termes de charge pour le bâtiment, de risque d'arrachement, etc. Une fois le projet lancé, une personne seule peut installer jusqu'à 100 m2 par jour. »

Présente à de nombreux salons, notamment le Leap qui s'est tenu à Riyad en mars dernier, Demet'Air a réussi à nouer des liens avec de potentiels futurs clients, partenaires et distributeurs et pourrait voir son volume d'activité augmenter considérablement dans les mois à venir.