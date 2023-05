I-Percut veut entrer sur le ring aux JO de Paris avec sa housse de sac de frappe connectée

Du 26 juillet au 11 août 2024, Paris accueillera l'un des rendez-vous sportifs les plus attendus au monde : les Jeux olympiques. Parmi les 32 sports au programme, la boxe, une discipline qui a failli ne pas être retenue. Une technologie made in Occitanie pourrait considérablement révolutionner les entraînements des boxeurs et boxeuses olympiques et leur permettre d'améliorer leurs performances lors de l'événement majeur à venir.

« Nous avons été sollicités par plusieurs fédérations de boxe en vue des JO 2024. Elles nous ont fait part de l'intérêt qu'elles ont pour notre produit et souhaiteraient l'utiliser pour améliorer les entraînements et performances de leurs athlètes. Nous sommes également en contact avec le Comité olympique qui veut faire la promotion du sport à travers des concepts comme le nôtre. Nous sommes en pleine discussion. Notre produit est novateur, ludique et amène de la fraîcheur à la boxe. Il attire le regard de personnes qui ne se seraient pas tournées naturellement vers la boxe. Pour nous, c'est un objectif d'être présents à cet événement », révèle Olivier Huc, cofondateur de la startup I-Percut, créée début 2022 à Castres, près de Toulouse.

Cet ingénieur de métier a co-imaginé avec son épouse, Maryline Huc, I-Perskin la première housse connectée de sac de frappe. Grâce à ses huit cibles lumineuses placées un peu partout et dotées de capteurs souples et ultra-sensibles, la « chaussette » permet à tous les boxeurs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, d'être guidés dans leurs entraînements et de bénéficier en temps réel de toutes les statistiques pour s'améliorer (force, vitesse, réactivité, etc).

Grâce à ses huit cibles lumineuses dotées de capteurs souples et ultra-sensibles, la « chaussette » permet à tous les boxeurs d'être guidés (Crédits : I-Percut).

En quelques secondes seulement, I-Perskin s'enfile sur n'importe quel sac de frappe traditionnel pour le transformer en sac intelligent qui dirige le sportif dans ses entraînements grâce aux cibles Led qui s'allument (pour montrer où frapper). Pour donner une dimension « interactive » aux entraînements, l'enveloppe textile peut être connectée à l'application mobile I-Percut.

« Nous développons et fabriquons les capteurs de pression nous-même. Chaque cible lumineuse est connectée à une carte électronique qui communique avec l'application I-Percut. En temps réel, il est possible d'accéder et de suivre des statistiques sur : la force et la vitesse des coups, la réactivité et le volume de frappe. À partir de ces quatre métriques, en fonction des performances, l'application va composer des entraînements adaptés », explique de dirigeant, passionné de la discipline et pratiquant de boxe française.

Un outil qui ne se substitue pas au coach

Ainsi, une fois connecté en Bluetooth à la housse, l'utilisateur peut définir son type de boxe (française, anglaise, thaï, fitness, kickboxing ou MMA) et accèder à des entraînements développés par des coachs professionnels et adaptés à son activité et à son niveau. « Il y a deux types de programmes. Le libre, où l'on va pouvoir boxer sur toutes les cibles de manière libre pour se défouler. Et le mode guidé où les exercices et les zones de frappe sont dictés par les cibles lumineuses. L'I-Perskin ne remplace pas le coach. C'est un outil complémentaire de travail et d'amélioration », insiste le chef d'entreprise.

Protégée par un brevet, cette technologie est made in France. Le textile provient d'Amiens, ville du nord de la France, les cartes électroniques sont fabriquées à Castres, les capteurs sont réalisés par un sous-traitant à Toulouse, l'ingénierie et l'électronique sont faites à proximité de la Ville rose et enfin, l'application mobile est développée à Bordeaux.

L'application mobile est développée à Bordeaux. (Crédits : I-Percut)

Cette chaussette pour sac de frappe pas comme les autres est destinée aux professionnels. Commercialisée au prix de 790 euros, elle est principalement achetée par des salles de sport et de boxe, des associations sportives, des coachs indépendants ou encore des professionnels de la boxe « qui ont besoin d'un outil pour mesurer certaines données ». À l'heure actuelle, I-Percut a pré-vendu 150 unités d'I-Perskin partout en France. Son objectif est de livrer 1.500 pièces dans l'Hexagone en 2023 pour un chiffre d'affaires compris entre 1,2 et 1,6 million d'euros.

Produire plus pour exporter

Présente lors de la dernière édition du CES Las Vegas qui s'est tenue du 5 au 8 janvier derniers, la jeune société toulousaine, qui dévoilait pour la première fois la version finale de l'I-Perskin, a été récompensée d'un award de la meilleure innovation dans la catégorie Sport et Fitness.

Cette mise en lumière devrait lui permettre d'accélérer son développement commercial, notamment à l'étranger. « Le CES nous a donné l'occasion de nous adresser à des distributeurs du monde entier et de nous rendre compte que le besoin émane de tous les continents. Le marché de la boxe et plus globalement du fitness est très porteur et se développe énormément. Les intérêts pour notre produit viennent de partout dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes invités à participer à des salons partout, en Thaïlande, au Japon, aux États-Unis, à Dubaï, etc », se réjouit-il.

Dès 2024, la société souhaite s'adresser au marché européen. La jeune pousse toulousaine reçoit de nombreuses sollicitations notamment d'Angleterre et d'Allemagne. Ayant déjà des connexions outre-Atlantique, aux États-Unis, elle espère rapidement fabriquer un volume plus important d'I-Perskin afin d'alimenter correctement ce territoire à horizon 2025. « 70 % du marché mondial de la boxe est réparti entre l'Europe et les États-Unis. Notre objectif est de couvrir rapidement cette part colossale. À partir du moment où l'on va dépasser les frontières, la demande va être décuplée. Il faut absolument que l'on taille correctement les unités de fabrication », se projette l'entrepreneur.

Lever plusieurs millions de fonds

Afin de financer cette prochaine étape à l'export et d'augmenter sa capacité de production de façon à répondre à toute la demande étrangère, I-Percut veut « s'adosser à des ressources financières mieux taillées pour ses ambitions » et ouvrir son capital. La startup a pour but de lever entre trois et cinq millions d'euros, le plus tôt possible. « Nous qui sommes aujourd'hui autofinancés, avons attiré l'œil d'investisseurs américains, suisses et français », annonce-t-il.

Olivier et Maryline Huc, entrepreneurs chevronnés, qui ont monté plusieurs entreprises à succès et ont lancé I-Percut seuls, viennent d'embaucher deux commerciaux. D'ci fin 2023, la boîte devrait compter entre six et huit employés. À terme, l'entreprise prévoit d'atteindre un effectif d'une quinzaine de personnes. Elle compte recruter sur les parties : innovation, développement de l'application mobile, informatique et électronique, communication et événementiel.