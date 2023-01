CES 2023 : Edison Ways optimise les réseaux électriques pour faire des économies d'énergie

Un vent de panique a soufflé en France en décembre quand le gouvernement a préparé les esprits aux risques de coupures d'électricité début 2023, y compris sur les services d'urgence.

À Montauban, la startup Edison Ways développe une architecture de réseau électrique d'un nouveau genre qui sera capable d'automatiser et de personnaliser entièrement la consommation d'une habitation mais aussi de mettre des priorités d'usage, par exemple en cas de risque de coupure.

Diviser par cinq les besoins de cuivre

Cette technologie a été imaginée par Jean-Jacques Carillo (ex-Safran) à l'origine pour alléger le câblage électrique dans les avions.« J'ai eu l'idée de modifier l'architecture du câblage électrique en réalisant une distribution au fil de l'eau. Il n'y a pas de tableau avec un disjoncteur mais plein de petits tableaux qui permettent de se connecter au plus près du câble principal. Cela permet de gagner énormément de câblage, jusqu'à trois tonnes pour un avion d'après les estimations que j'avais réalisées sur un A380 », explique le président d'Edison Ways, société fondée en 2014.

Depuis, l'entreprise a décidé de déployer son innovation plutôt dans le secteur du bâtiment où les perspectives de marché sont les plus intéressantes.

« Notre technologie permet de diviser par cinq les besoins de cuivre pour le câblage électrique d'une habitation. Or, le cuivre est un matériau qui va devenir de plus en plus rare et de plus en plus cher. Il commence déjà à coûter une petite fortune. Son extraction pollue aussi beaucoup l'eau. L'intérêt est d'aller vers un développement durable dans le bâtiment. Notre architecture permet aussi de réduire par trois le temps d'installation sur les chantiers », met en avant l'entrepreneur.

Il ajoute que le choix d'une distribution au fil de l'eau rend le réseau électrique plus résilient aux pannes et aux défauts, avec un risque très faible de voir le disjoncteur principal sauter.

Priorités d'usage en cas de risque de coupures

Le particulier de son côté pourra depuis une interface logicielle programmer son réseau sans avoir besoin d'installer des équipements supplémentaires comme des thermostats. « Depuis notre système, il est possible de programmer la température du logement en fonction de l'heure et des jours de la semaine sans installer d'automate dans l'habitation », complète Jean-Jacques Carillo. Une personnalisation qui peut être utilisée pour réaliser des économies d'énergie.

Mais le système va plus loin. « Quand vous partez au travail, il sera possible de couper l'électricité sur les équipements non utilisés durant la journée tout en gardant alimenté par exemple le frigo. Dans le cas de figure où il faut réduire sa consommation pour éviter un délestage, le consommateur pourra lui-même fixer des priorités d'usages décroissantes. Dire par exemple, qu'il faut absolument laisser la télévision allumée ou le lit médicalisé qui alimente un respirateur... Il sera aussi possible de déclencher ces priorités à distance. Si vous êtes parti faire des courses, plutôt que de tout couper comme c'est le cas aujourd'hui avec des réseaux centralisés, il sera possible sans être présent dans son logement d'éteindre le chauffe-eau », détaille le dirigeant d'Edison Ways.

Levée de trois millions d'euros en 2023

La configuration réseau étant propre à chaque utilisateur, le système ne peut être piraté à distance, assure la société. Edison Ways compte déployer mi-2023 des prototypes de démonstration dans plusieurs bâtiments avant une commercialisation en 2024. La startup fait partie des 26 entreprises de la délégation occitane présente cette semaine au CES de Las Vegas. Edison Ways compte en profiter pour dénicher un partenaire aux États-Unis.

La société, qui a déjà levé 1,5 million d'euros depuis sa création, souhaite lever trois millions d'euros au premier semestre 2023, de quoi lui permettre d'étoffer son effectif de cinq personnes pour accélérer sa croissance.

Lire aussiCES 2023 - UpFiner prévient les vols avec son coffre-fort portable et connecté