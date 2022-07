Pour limiter la clim, Immoblade industrialise ses vitrages bioclimatiques

"J'ai trop chaud dans mon bâtiment". Avec les fortes chaleurs de cet été, Immoblade reçoit chaque semaine des coups de fil de personnes en quête d'un peu de fraîcheur. "La surchauffe des bâtiments devient de moins en moins théorique et nous avons clairement une carte à jouer pour apporter une partie de la solution", lance Patrick Callec, cofondateur de Immoblade.

Réduire l'inconfort thermique en intérieur

Cette jeune société fondée en 2018 a déposé un brevet pour une innovation low-tech : un store composé de lames d'aluminium, directement intégré au vitrage et dont l'inclinaison est personnalisée grâce à un algorithme suivant l'orientation de la façade par rapport au soleil. L'hiver, le store laisse passer les rayons solaires et l'été la lumière se réfléchit sur les lames pour éviter de pénétrer à l'intérieur. "Cela permet de réaliser 10 à 15% d'économies d'énergie en limitant l'usage du chauffage et de la climatisation", poursuit l'entrepreneur.

La startup toulousaine Immoblade a conçu un store intégré aux fenêtres qui permet de filtrer la lumière suivant la courbe du soleil (Crédits : Rémi Benoit).

"Quand il fait plus de 27°C - 28°C en intérieur, on franchit un seuil et la sensation d'inconfort augmente de manière très importante. Avec nos stores, l'idée est de venir réduire ces pics de température. Dans des bâtiments non climatisés comme c'est le cas dans une bonne partie du nord de la France, notre solution permet d'éviter d'installer une clim et de ramener du confort thermique. Au sud de la France où une majorité des bâtiments tertiaires sont climatisés, notre vitrage va réduire les consommations énergétiques pour tout simplement éviter d'avoir besoin de redimensionner les climatiseurs", détaille Patrick Callec.

Une solution qui a déjà été expérimentée dans plusieurs écoles toulousaines et qui va équiper prochainement le collège Victor Hugo de Colomiers. Un vitrage de 300m2 sera également installé lors du grand projet de rénovation de l'école d'architecture de Montpellier. Immoblade travaille en parallèle avec la direction de l'immobilier de l'État, ce qui lui a permis d'installer des vitrages bioclimatiques dans des commissariats, des centres des impôts ou des douanes. La startup a mis au point un second produit, un verre sérigraphié reprenant le motif de lignes inclinées des lames d'aluminium. Davantage destiné aux grandes baies vitrées, ce dernier a été sélectionné par Aéroports de Paris pour équiper une passerelle ou encore un centre de tri postal.

Multiplier par quatre la capacité de production

Autant de succès commerciaux qui ont poussé Immoblade à voir plus grand. La jeune société, qui a levé 1,6 million d'euros au mois de février et qui emploie une dizaine de collaborateurs, vient d'emménager dans 400 m2 de locaux au sud-est de Toulouse.

La nouvelle adresse a permis de doubler la surface des ateliers mais les entrepreneurs veulent aller au-delà. "Nous sommes encore sur un mode de fabrication artisanale", rappelle Patrick Callec. Dans l'atelier, les opérateurs se chargent de mettre en forme des bandes d'aluminium pour obtenir in fine les lames qui seront intégrées dans le store.

Bandes d'aluminium qui seront intégrées dans le store (Crédits : Rémi Benoit).

"Le but est d'arrêter ce mode de fabrication artisanal pour arriver à produire en masse notre vitrage de protection solaire tout en gardant un produit personnalisé en fonction de la position du bâtiment par rapport au Soleil. Notre levée de fonds nous permet notamment de financer une machine à galets pour automatiser la fabrication et sortir directement les lames d'aluminium", poursuit-il. Objectif : passer d'une capacité de production de 70 m2 par mois à plus de 300 m2 en 2023.

Cette montée en puissance pourrait être facilitée par l'évolution des techniques de construction. "Jusqu'ici les réglementations thermiques se focalisaient sur la performance des bâtiments l'hiver. Avec l'entrée en vigueur de la RE 2020, il faudra aussi s'attacher à la question du confort d'été des habitations", relève Patrick Callec. L'entrepreneur remarque que les grands industriels du secteur commencent à évoluer sur les enjeux environnementaux : "Technal réalise des fenêtres avec de plus en plus de matériaux recyclés, Saint-Gobain cherche à réduire très largement le bilan de carbone de sa production de verre, etc." Un contexte favorable pour que Immoblade puisse prendre son envol.

