Un hacker toulousain lance Predicta Lab pour lutter contre les fake news et la haine en ligne

L'assassinat du professeur d'histoire Samuel Paty le 16 octobre dernier a relancé le débat autour de la diffusion des messages haineux sur les réseaux sociaux. "Leurs contre-mesures ne sont pas assez efficaces", fustige Baptiste Robert.

"D es bots pour insulter d'autres personnes toutes les 15 minutes"

Ce hacker toulousain, est plus connu sur Twitter sous le pseudo Elliot Alderson où il réunit plus de 226 000 abonnés et via lequel il a révélé des failles de sécurité majeures sur des applications aux États-Unis, en Inde et en France. S'appuyant sur cette expertise, Baptiste Robert a fondé cet été sa propre société baptisée Predicta Lab pour "écouter les signaux faibles sur les réseaux sociaux" afin de lutter contre les fake news et la haine en ligne.