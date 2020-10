Application Tous AntiCovid : "les défauts de StopCovid sont toujours présents"

LA TRIBUNE AEROFORUM

L'immanquable rendez-vous annuel "Les Trophées de l'Aéronautique" de La Tribune, à Toulouse, se transforme et devient "La Tribune AeroForum". L'heure est à la solidarité, la diversification et l’innovation. Ce nouveau rendez-vous, qui se veut d’une tonalité positive, doit permettre de redonner confiance à cet écosystème, faire bloc et dresser les nouvelles perspectives d'avenir de la filière aéronautique. Rendez-vous à l'Aeroscopia le 16 novembre !