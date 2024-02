Spatial : le télescope James Webb révèle le rôle des étoiles massives dans la formation des planètes

Le télescope James Webb est devenu une véritable machine à découvertes scientifiques. Deux ans après son lancement, le plus grand instrument d'observation jamais envoyé en orbite qui succède à Hubble, a déjà dévoilé des images inédites du cosmos. L'astrophysicien toulousain Olivier Berné, qui coordonne l'un des 13 programmes de recherche précoces du télescope a ainsi dévoilé en septembre 2022 de magnifiques clichés de la nébuleuse d'Orion, pouponnière d'étoiles située à 1350 années-lumière de la Terre.

En juin dernier, grâce à l'instrument infrarouge européen Miri du James Webb Space Telescope, son équipe a ensuite réussi à identifier pour la première fois en dehors du système solaire des traces de methyl cation, une molécule recherchée par les astronomes depuis les années 70 pour son rôle crucial dans la chimie organique.

Lire aussiSpatial : le télescope James Webb identifie une molécule recherchée depuis 50 ans par les astronomes

L'équipe d'Olivier Berné fait cette semaine la une du magazine américain de référence Science, en révélant pour la première fois le rôle du rayonnement des étoiles massives dans le sculptage des systèmes planétaires. En braquant le télescope sur la pouponnière d'étoiles d'Orion, les scientifiques ont observé le comportement des disques protoplanétaires, ces disques de poussières et de gaz entourant les jeunes étoiles et qui sont également le berceau des planètes.

« Le rayonnement de ces étoiles (environ dix fois plus massives que le Soleil et surtout 100.000 fois plus lumineuses) chauffe le gaz et génère une forme d'évaporation du gaz des disques protoplanétaires », explique Olivier Berné, directeur de recherche au CNRS et astrophysicien à l'Irap (Institut de recherche en astrophysique et planétologie).