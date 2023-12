Aéronautique : Japan Airlines vole en Airbus pour ses liaisons internationales

C'était il y a dix ans et l'onde de choc avait été majeure outre-Atlantique. En octobre 2013, la compagnie aérienne nippone Japan Airlines (JAL) choisissait pour la première fois de voler en Airbus, délaissant ainsi son fournisseur historique Boeing avec une commande de 18 A350-900 et 13 A350-1000.

Face au groupe Boeing installé au Japon depuis plus de 60 ans et bénéficiant des liens historiques entre l'archipel et les États-Unis, Airbus n'avait jusque-là jamais réussi une percée importante auprès des compagnies nippones, le pays du Soleil Levant restant le dernier grand marché du transport aérien dominé par le constructeur américain. Après la livraison des premiers A350-900 à partir de 2019 dédiés aux vols domestiques de Japan Airlines, la compagnie nippone réceptionne ce jeudi 14 décembre à Toulouse la premier exemplaire de sa commande d'A350-1000 amenée à remplacer progressivement les 13 Boeing 777-300ER en service actuellement pour les vols internationaux. A compter du 24 janvier prochain, l'appareil sera destiné à assurer les vols entre Tokyo et New-York avec une rotation quotidienne à compter du printemps dès que la compagnie aérienne aura réceptionné un second appareil de la part d'Airbus.

Des hauts-parleurs intégrés dans les appuis-tête

Avec ces nouveaux appareils, Japan Airlines compte aussi monter en gamme au sein de ses cabines. « L'A350-1000 représente vraiment le fruit de tous nos efforts pour améliorer le confort des passagers dans l'avion », indique Junta Nishigaki, responsable de projet au sein de Japan Airlines. A commencer par la première classe composée de six suites. « On y entre par une porte et un mur de près d'1m60 de hauteur garantit l'intimité du passager », complète le responsable.

Les cabines de première classe et de classe affaires des nouveaux A350-1000 offriront ce que la compagnie aérienne qualifie de « première mondiale » : les passagers peuvent écouter de la musique ou des films en utilisant les haut-parleurs intégrés dans l'appui-tête des sièges. Cette technologie, créée par le concepteur français d'intérieurs d'avions Safran en collaboration avec la société de technologie audio Devialet, a été dévoilée l'année dernière lors du dernier salon Aircraft Interiors de Hambourg.

La zone Asie-Pacifique concentre plus de 40% de la demande mondiale

Avec ce contrat historique avec Japan Airlines, Airbus est passé de 13 à 25% de part de marché au Japon et l'avionneur veut continuer à rattraper son retard face au constructeur historique américain pour atteindre la parité à l'horizon 2030. Le marché nippon fait partie des zones stratégiques pour Airbus dans les décennies à venir. D'après les prévisions du constructeur, l'Asie-Pacifique continuera de tirer la demande avec environ 42 % des besoins mondiaux d'avions pour le moyen et long-courrier d'ici 2040, dont environ 1.500 avions gros porteurs.

Sur le segment du long-courrier, Airbus est toujours distancé par son rival américain dont le Boeing 777 est l'avion de ligne long-courrier le plus prisé de l'histoire avec plus de 2.300 exemplaires commandés. Pour autant, le constructeur espère réduire cet écart dans les années à venir. « Depuis le début des ventes de l'A350, nous détenons 48% de parts de marché avec Boeing », indiquait en juin dernier Stan Shparberg, senior vice-président, responsable du marketing au sein d'Airbus. L'année 2023 a été de ce point de vue une bonne cuvée pour le géant européen.« L'A350-1000 a conquis sept nouvelles compagnies (dont Air India et Air France, ndlr) et totalise 119 avions commandés », informe Carine Mead, directrice du développement du marché des gros porteurs.

Lire aussiDistancé par Boeing, Airbus entend bien reprendre du terrain sur le long-courrier

Pour gagner du terrain, le groupe planche pour accueillir 100% de carburant d'aviation durable d'ici 2030 (contre 50% aujourd'hui). Enfin, l'A350-1000 va devenir d'ici deux ans le premier appareil le seul capable d'opérer des vols sans escale depuis Sydney et la côte est de l'Australie vers Londres et New York pour la compagnie aérienne Qantas.