Les Cafés Di-Costanzo explorent le fret fluvial à Toulouse pour acheminer leur café

Toujours en recherche de solutions de fret moins polluantes pour l'importation de ses cafés du monde, l'entreprise de torréfaction artisanale, implantée en Gascogne Toulousaine, à L'Isle Jourdain, Cafés Di-Costanzo, explore le fluvial. C'est par le canal du Midi qu'elle a choisi de faire voyager près de 20 tonnes de café, dans une péniche de commerce.

Ainsi, le 12 septembre dernier, après huit jours de voyage, « Le Tourmente » a accosté au port de Lalande, au nord de Toulouse, chargée de 32 palettes d'un café dit « vert », destiné à la torréfaction puis à la vente. Issus de plantations brésiliennes et vietnamiennes, les grains de robusta et d'arabica, importés via le port de Fos-sur-Mer, ont navigué sur le canal du Midi depuis Arles.

« C'est dans notre ADN de faire des petits pas responsables. Nous sommes en recherche constante de leviers sur lesquels agir pour rendre notre activité la plus responsable possible. Choisir le fluvial paraît évident, tant il présente d'avantages environnementaux, mais les obstacles en termes d'infrastructures et de coûts demeurent nombreux. Nous avons décidé de tenter l'aventure, et de nous faire une idée précise de ce qu'implique et peut nous apporter ce mode d'acheminement à plus long terme », explique Emilie Gavanier, cofondatrice des Cafés Di-Costanzo.

Déchargement du café sur le bateau. (Crédits : Agence Attila)

Ce mode de transport coûte à la société gersoise environ deux fois plus cher qu'un acheminement par camion depuis le port. De plus, les entrepôts de l'entreprise n'étant pas dimensionnés pour accueillir l'ensemble des palettes, qui représentent plus de 10 % des commandes annuelles et les abords du port ne disposant pas d'infrastructures dédiées au stockage des marchandises, c'est sur la péniche arrêtée que patienteront les sacs de café. L'absence de bâtiments de logistique aux abords du canal du Midi demeure un obstacle de taille pour l'utilisation de ce mode de fret décarboné, silencieux et durable. « Le port de Lalande est un peu désaffecté ce qui représente un point négatif. Tant qu'il fait beau et qu'il ne pleut pas, ça se passe bien. Mais en cas d'averses, on aurait dû décaler le déchargement puisque le café n'aurait pas supporté », ajoute la dirigeante.

Une importation transatlantique par voilier

L'entreprise familiale n'en est pas à sa première tentative de trouver une solution de transport plus verte pour son café. En 2022, elle a fait venir par bateau à voile, depuis la Colombie, 22 tonnes de café jusqu'à Bordeaux. Cette opération a été possible grâce à l'armateur breton TOWT et a permis de démontrer que le fret maritime décarboné est possible et adapté à des secteurs exigeants. La construction de voiliers-cargos pouvant transporter jusqu'à 1.500 tonnes de marchandises est en cours et les premiers chargements sont attendus pour 2024. Sur cet horizon de temps, Les Cafés Di-Costanzo ont pour objectif d'importer 30 à 40 % de leurs cafés de spécialité issus d'Amérique Centrale et du Sud et d'Afrique par goélette.

Plus respectueux de l'environnement, ce futur moyen coûte 80 centimes d'euros de plus au kilo que l'habituel conteneur. « Cela coûte plus cher certes, mais c'est abordable. Le projet avance bien. Les coques ont été livrées », révèle l'entrepreneuse.

« La révolution RSE, qui a accéléré la transition de tous les secteurs, s'est faite naturellement chez nous. L'attention que nous portons depuis nos débuts à l'origine, à la qualité et au mode de production des cafés que nous travaillons s'est facilement étendue à toute notre chaîne d'activité, car les solutions existent. Mais nos cafés ne poussent pas en Occitanie et décarboner le transport sur des distances aussi grandes demeure compliqué, c'est donc là qu'il faut faire preuve d'imagination... et de volonté », précise Etienne Gavanier, cofondateur.

Emilie et Etienne Gavanier. (Crédits: Agence Attila)

Des solutions et initiatives durables

Reprise par Emilie et Etienne Gavanier, ingénieurs en agriculture, il y a seize ans, la PME est sans cesse à la recherche de solutions pour améliorer son bilan carbone. Le couple est particulièrement attentif aux initiatives durables. C'est dans ce sens qu'ils ont lancé la construction d'un bâtiment bas-carbone, dans la zone d'activités de Pont Peyrin, à 20 minutes de Toulouse, dont la livraison est attendue au printemps 2025. D'une surface de 1.500 m², le nouvel outil qui nécessitera un investissement autour de 2,5 millions d'euros sera réalisé en matériaux biosourcés (bois, terre) et équipé de panneaux photovoltaïques et d'un système de climatisation naturelle.

« Nous livrons nos clients dans des caisses consignées, nous torréfions le café au gaz vert, pour chauffer et refroidir nos locaux nous utilisons de l'électricité verte, pour les packagings des produits nous utilisons du carton compostable, les capsules sont en matières organiques, les cartons pour les envois de commandes sont issus de la récup, le scotch est en papier, pour les livraisons nous optimisons nos tournées de façon à passer toutes les deux à quatre semaines chez les professionnels, etc », énumère la cogérante.

Une forte présence au niveau local

Cafés Di-Costanzo a développé des offres destinées aux cafés, hôtels et restaurants situés principalement dans la Ville rose et à deux heures autour. Ce sont près de 1.000 professionnels qui représentent aujourd'hui 60 % de son activité. La société possède également deux boutiques à L'Isle-Jourdain et en plein cœur de Toulouse où elle développe son offre aux particuliers. Les deux établissements ont généré près de 600.000 euros de chiffre d'affaires en 2022. Deux nouveaux magasins Cafés Di-Costanzo devraient voir le jour à partir de l'année prochaine dans des lieux tenus secrets. Les différentes références sont aussi commercialisées via le e-shop de la marque et distribuées dans une trentaine d'épiceries fines et grandes surfaces locales. La marque est ainsi présente dans les enseignes Super U, Intermarché, Carrefour et Leclerc.

(Crédits : Agence Attila)

« Nous n'avons pas la volonté de développer le réseau au niveau national. Nous avons une volonté locale. Nous souhaitons continuer à progresser, mais à une échelle humaine. Nous ne cherchons pas à inonder le Sud-Ouest de nos références et à avoir une usine qui produit beaucoup de café pas cher. C'est la passion du café de qualité qui nous anime », affirme-t-elle.

Le torréfacteur qui s'est bâti une solide réputation d'artisan haut de gamme est en croissance constante depuis 16 ans. Après avoir enregistré un chiffre d'affaires de 3,3 millions d'euros en 2022, l'entreprise qui importe 150 tonnes de café par an prévoit de clôturer l'exercice 2023 à 3,7 millions d'euros.

Forte vingtaine de salariés, la société devrait passer à trente personnes dans moins d'un an. Des recrutements se feront sur les parties préparation de commandes et production ainsi que dans le cadre de l'ouverture de nouvelles boutiques.

