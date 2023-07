Disparition de Sud de France des bouteilles de vin : le ton monte entre l'État et la région Occitanie

Le couperet est tombé au cœur de l'été au sein de la filière viticole régionale. Le ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire Marc Fesneau a annoncé le 18 juillet aux interprofessions viticoles d'Occitanie sa volonté de retirer d'ici la récolte 2025, la mention « Sud de France » sur l'étiquetage des bouteilles de vin, la jugeant « non réglementaire ». L'été dernier déjà, le préfet de région indiquait dans un courrier adressé à la filière que « l'étiquetage des vins constitue une non-conformité réglementaire passible de sanctions ».

Plus de 13.000 produits référencés

Lancée en 2006 par Georges Frêche, alors président de la Région Languedoc-Roussillon, cette marque était destinée à fédérer sous une même ombrelle l'ensemble des vins du Languedoc-Roussillon afin de communiquer plus efficacement, notamment à l'international. Grâce au soutien financier de la Région, qui a systématiquement doublé les moyens que les interprofessions viticoles ont déployé pour lancer cette marque, la marque Sud de France a vite conquis les opérateurs régionaux qui désormais apposent le logo sur la très grande majorité de leurs bouteilles expédiées à l'exportation. « Avec près de 1.900 entreprises adhérentes et 13.500 produits référencés, la marque de la Région est un vrai levier pour nos entreprises et l'emploi dans tous les territoires », pointe la présidente Carole Delga.

Premier vignoble de l'hexagone produisant 34% du volume de vin français avec près de 23.000 entreprises, la viticulture est un secteur économique majeur pour l'Occitanie et la Région a investi plus de 100 millions d'euros depuis 2016 pour soutenir la filière.

« Risque de blocage des bouteilles à l'export »

Seulement la réglementation européenne interdit de faire figurer sur les bouteilles de vins des mentions géographiques non définies comme AOP ou IGP, afin de garantir l'origine des produits.

« Ainsi, la mention « Sud de France » ne correspondant ni à une zone administrative, ni un groupe de localités, ou une sous-région viticole ne peut figurer sur les étiquettes des bouteilles de vin... La mention de la marque peut créer une ambiguïté sur le contenu du cahier des charges ou sur la délimitation géographique d'une appellation. Au-delà des risques juridiques encourus pour la France, les producteurs peuvent être confrontés à un blocage des bouteilles à l'export possédant une étiquette non conforme aux frontières de l'Union européenne. », rappelle la préfecture de Région dans un communiqué ce jeudi 27 juillet.

Avant d'ajouter que « ces exigences relatives aux mentions géographiques sur l'étiquetage des vins ont été obtenues par les autorités françaises, à la demande des organisations professionnelles viticoles » afin « de structurer l'offre autour des AOP et des IGP, afin de bénéficier d'un avantage compétitif de la France par rapport aux pays tiers ».

De son côté, la Région Occitanie regrette fortement la décision du gouvernement.

« Cette position de l'Etat intervient brutalement alors que, depuis plus de 15 ans, cet étiquetage avait permis de rassembler et d'identifier l'ensemble des productions, avec des résultats probants notamment à l'export. Cette décision bureaucratique dénote le manque d'ambition du gouvernement en faveur du développement de la filière viticole, préférant aujourd'hui les mesures conjoncturelles aux ambitions stratégiques », réagit la collectivité le 25 juillet.

La Région réfléchit à un nouvel identifiant

Les viticulteurs disposent désormais d'un délai de deux ans pour mettre en conformité les étiquettes de bouteilles de vin issues de la récolte 2025. Pour autant, la Région Occitanie réfléchit déjà à une parade. La collectivité veut « maintenir et développer la marque Sud de France-l'Occitanie dans les prochaines années » :

« Les services de la Région vont travailler étroitement avec la filière à la création d'un nouvel identifiant puissant pour soutenir la commercialisation des vins régionaux sur le marché national mais également sur le marché international. Cet identifiant pourra être apposé sur l'étiquetage et sera bien entendu repris dans toute la promotion et la communication mise en place par la profession et la Région. »

Ce nouveau signe visuel devrait également être décliné sur l'ensemble des produits Sud de France-l'Occitanie, solides et liquides. « Nous avons été précurseurs dans l'acte d'achat local. Nous le serons encore demain pour promouvoir nos savoir-faire sur l'ensemble des marchés », conclut Carole Delga.