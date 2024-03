Armement : les Forges de Tarbes, seul fournisseur français de corps d'obus de 155 mm pour l'Ukraine, ont-elles arrêté la production ?

Les Forges de Tarbes, seule entreprise française capable de produire des corps d'obus, sont-elles dans la tourmente ? Bien que très sollicitée par la guerre en Ukraine, la société a fait le choix, pendant un certain temps, de stopper ses approvisionnements en acier chrome. Le groupe Europlasma, propriétaire du site, se veut rassurant et assure respecter ses objectifs de livraisons, tout comme ses promesses d'investissement. La Direction générale de l'armement a envoyé une délégation sur place et le ministre des Armées est attendu sur site dans un futur proche.