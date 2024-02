« Il est envisagé d’arrêter l’activité de BricoPrivé », confirme le groupement Les Mousquetaires, son propriétaire. 173 emplois menacés à Toulouse

Fin de partie pour le site de vente en ligne d'outils de bricolage BricoPrivé ? L'entreprise toulousaine fondée aux débuts des années 2010 semble proche de la fin. Les près de 200 salariés de la société se sont réunis devant leurs locaux, situés face à la Cité (des startups) à Toulouse, dans le quartier Montaudran, à l'occasion d'une assemblée générale. Les représentants du personnel ont alors informé les équipes de l'existence d'un projet de PSE pour 173 collaborateurs dans les prochaines semaines. Ce que ne dément pas son actionnaire, le groupement Les Mousquetaires, détenteur de l'enseigne Intermarché notamment, joint par La Tribune.

« Il est envisagé d'arrêter l'activité de BricoPrivé et de privilégier le développement de Racetools (filiale du site dédié à la clientèle professionnelle, ndlr), dont les résultats sont à l'équilibre. La volonté et la priorité sont d'accompagner les collaborateurs avec un plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoit des mesures d'indemnisation, de reclassement ou encore de formation. La procédure d'information et consultation des instances représentatives du personnel est en cours », explique le groupement Les Mousquetaires.

Initialement, BricoPrivé est l'imagination de deux entrepreneurs toulousains, Julien Boué et Marc Leverger, qui ont fait de ce site internet une référence en matière d'achat pour des besoins de bricolage et d'aménagement de la maison auprès des particuliers, et ce en seulement quelques années. Seulement, à l'été 2020, le duo a cédé 66% du capital de son entreprise au groupement Les Mousquetaires, tout en restant à la tête de leur bébé. Depuis, la situation s'est dégradée...

« Je ne peux pas commenter ce qui se passe actuellement chez BricoPrivé (...) Nous ne sommes plus dans la gouvernance. Nous avons démissionné en septembre 2023 et revendu au groupement le restant de nos actions (...) Une démission n'est jamais convenue, se contente de déclarer Marc Leverger », interrogé par La Tribune.

Un chiffre d'affaires en chute libre

Au début de l'année 2020, BricoPrivé semblait pourtant une réussite toulousaine. Dans une interview accordée à La Tribune, la direction avait annoncé un chiffre d'affaires avoisinant les 150 millions d'euros pour cette même année et visait désormais le cap des 200 millions. Pour y parvenir, Julien Boué et Marc Leverger ont alors opté pour une cession de 66% de son capital (contre 53 millions d'euros) auprès du groupement Les Mousquetaires à l'été 2020, avec l'espoir de synergies importantes et de jouir de la force de frappe d'un tel groupe détenteur aussi de l'enseigne Bricomarché pour franchir ce palier.

« L'acquisition de BricoPrivé en 2020 permettait d'accélérer le développement omnicanal et de bénéficier d'un avantage concurrentiel (du groupement). Sur cette même année, le poids du e-commerce est passé d'environ 2% à 4,3%, pour atteindre 5,6% en 2021 selon GSB France. Ce partenariat visait aussi à conserver une large autonomie des fondateurs dans la conduite des affaires de BricoPrivé », tient à rappeler Les Mousquetaires.

Mais selon le site d'informations économiques L'Informé, la mayonnaise n'a jamais pris entre la market place toulousaine et son nouvel actionnaire. Selon lui, le nouvel actif du groupe a perdu 20 millions d'euros en 2021, puis 10 millions en 2022. En parallèle, le groupement Les Mousquetaires aurait investi 70 millions d'euros pour accroître la notoriété de BricoPrivé dans l'espoir de booster son activité.

« Dans un contexte très concurrentiel, et malgré la période de la COVID-19 qui a permis une dynamique importante du secteur, les résultats de BricoPrivé ont été, et sont toujours, en nette régression (une baisse du chiffre d'affaires à deux chiffres et une dégradation de la rentabilité encore plus forte). Malgré les investissements réalisés sur ces dernières années, les choix stratégiques opérés n'ont pas permis le redressement de la situation économique de l'entreprise, qui n'est pas parvenue à s'adapter à l'évolution du marché et à la baisse de son activité », souligne l'actionnaire pour justifier son choix d'engager un PSE.

En effet, le chiffre d'affaires serait tombé à un peu plus de 100 millions d'euros en 2022. À l'heure actuelle, il est toujours possible de se rendre sur le site internet de BricoPrivé et passer commande. Mais nul doute que cette annonce va faire fuir la clientèle et accélérer la fin de cette entreprise. « Le site Bricoprivé.com restera en fonctionnement jusqu'à l'homologation de ce projet de PSE. Les clients peuvent commander en toute sécurité et nous mettrons tout en œuvre pour assurer l'ensemble de leurs commandes », promet le groupement Les Mousquetaires.

L'actionnaire unique de BricoPrivé est pour le moment engagé dans l'intégration des magasins du groupe Casino, sujet chaud de ces dernières semaines dans la grande distribution. Pas moins de 291 points de vente devraient tomber entre les mains du groupement dans le cadre du plan de sauvetage de Casino.

