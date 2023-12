Ski : l'Andorre met le paquet pour attirer les Français dans « ses » Pyrénées

Quel plus beau début de saison qu'une ouverture anticipée pour une station de ski ? Initialement programmée le vendredi 1 décembre, la réouverture des stations d'Andorre, réunies sous la marque commune Grandvalira Resorts depuis peu, a eu lieu le 24 novembre. Dans le même temps, les stations françaises des Pyrénées ont reporté de quelques jours leur ouverture. « Nous sommes la première station de ski à ouvrir dans les Pyrénées pour la saison 2024. C'est plutôt une nouvelle rassurante », commente Josep Marticella, le directeur de la station Pal Arinsal, membre du consortium.

Géographiquement, cette petite principauté nichée entre la France et l'Espagne jouit d'une situation parfaite puisqu'elle est située en altitude. Ses trois stations sont ainsi installées en haute montagne, ce qui leur garantissent un certain enneigement. À contrario, leurs homologues françaises s'inquiètent de l'évolution du climat et observent une diminution de l'enneigement.

« Sur la saison précédente, nous avons enregistré 2,4 millions de journées de ski. C'était une saison assez stable dans une année complexe liée à moins d'enneigement. La plupart des stations de ski dans les Pyrénées ont vu leur fréquentation diminuer d'environ - 19% », précise Josep Marticella.

Dans ce contexte, Grandvalira Resorts et ses 304 kilomètres de pistes enneigées misent sur la stabilité avec une année autour des 2,5 millions de journées de ski vendues. Et pour cela, le consortium andorran parie sur sa clientèle française.

Un forfait multi-stations

Aujourd'hui, les stations de ski de l'Andorre ont une renommée internationale. Si sans surprise la majorité de sa clientèle est espagnole (53 %), depuis 40 ans Grandvalira Resorts attire également des Anglais (15%) pour son activité ski, dans cette principauté réputée pour le faible prix de certains produits de consommation (alcool et tabac, particulièrement). « Nous avons aussi des Scandinaves et surtout de plus en plus d'Américains », se félicite le dirigeant qui attend 20.000 skieurs américains sur la saison tout juste débutée. Mais surtout, 17% de ses clients sont Français. Ce qui peut sembler peu au regard de la proximité géographique avec l'Hexagone.

« Nous sommes désormais dans une démarche de promouvoir de plus en plus l'activité ski auprès du grand public, et particulièrement auprès des Français. Nous nous intéressons de plus en plus au marché français. Nous cherchons à avoir davantage de skieurs, et notamment des Français », expose le directeur de la station Pal Arinsal.

Pour séduire cette clientèle française, mais aussi internationale, le domaine skiable de l'Andorre a dupliqué le modèle économique des stations de ski américaines et/ou autrichiennes, à savoir offrir l'accès - avec son forfait - à d'autres pistes de ski dans le monde. Grandvalira Resorts a ainsi intégré l'Ikon Pass. Désormais, ses skieurs peuvent aller goûter la neige des stations de ski américaines, mais son forfait permet également de profiter des pistes des 2Alpes ou de l'Alpe d'Huez, et inversement. « C'est vraiment une opportunité très intéressante pour nous, dans notre logique de séduire la clientèle française », reconnait Josep Marticella.

La moitié des investissements de la Principauté

En parallèle, le domaine skiable de l'Andorre mène une politique d'investissement ambitieuse, sur plusieurs années. Aussi bien pour développer le tourisme 4 saisons, que son activité ski. Dans le même temps, certaines de ses voisines français sont en proie à des difficultés financières significatives.

« Nous avons un plan d'investissement de 140 millions d'euros sur cinq ans et rien que 34 millions d'euros pour l'année 2023. C'est la moitié des investissements prévus dans l'ensemble de l'Andorre sur la même année. Nous modernisons certains équipements, nous agrandissons les domaines skiables progressivement et nous connectons certains de nos domaines skiables avec l'installation de remontées mécaniques », souligne le responsable de la station.

Ces investissements doivent notamment permettre de séduire le jury international qui doit déterminer prochainement l'hôte des Championnats du monde de ski alpin de 2029. L'Andorre et Grandvalira Resorts sont candidates face aux stations de Val Gardena, en Italie, et de Narvik, en Norvège. De quoi développer la notoriété et l'attractivité de l'Andorre et ses pistes de ski auprès des Français.