Immobilier : Omedom, cette PropTech pour les propriétaires qui ne veut pas céder son indépendance

En France, 17,6 millions de ménages étaient propriétaires de leur résidence principale au début de l'année 2021, selon le ministère de l'Écologie. C'est à eux que s'adresse particulièrement la startup albigeoise Omedom, mais aussi aux propriétaires de résidences secondaires voire de biens locatifs. Elle compte déjà plus de 3.000 utilisateurs en quelques mois, dont 40% de primo-accédants, pour un total de 400 millions d'euros d'actifs sous gestion.

Au préalable, les clients de la jeune pousse Omedom, qui a lancé la commercialisation de son service en janvier 2023, ont téléchargé l'application mobile éponyme pour bénéficier de la plateforme imaginée par ses soins. Sa promesse ? « Être un outil de pilotage financier et non pas une application de gestion locative », souligne sa CEO et cofondatrice, Coline Sinquin.

Cette application permet de réunir tous les documents en un seul espace (factures diverses, titres de propriétés, crédits immobiliers, impôts, etc), mais elle permet surtout de réunir tous les flux financiers, passés et à prévoir autour d'un bien immobilier, recettes comme dépenses. La startup dispose des autorisations nécessaires pour intégrer ces flux financiers. Par ailleurs, il est possible de partager toutes ces informations et documents, avec un proche.

« En 2019, mes grands-parents décèdent et ma mère, fille unique, se retrouve noyée dans l'administratif pour récupérer et entretenir la maison familiale dont elle hérite. J'ai passé un temps fou à lui préparer un tableau Excel qui réunit toutes les informations. Mais surtout, j'ai réalisé qu'aucune solution n'existait alors pour les propriétaires sur laquelle ils pourraient réunir toutes les informations autour de leur(s) bien(s) », raconte l'entrepreneuse.

Un nouveau service pour les professionnels

Au regard de cette histoire personnelle, Omedom - cofondée par Coline Sinquin avec Héloïse Médina, responsable des équipes de développement et cybersécurité - veut aussi se positionner comme le facilitateur dans les opérations d'héritages et de successions mêlant des biens immobiliers. « Les baby-boomers détiennent 75% du patrimoine immobilier en France, nous allons avoir littéralement une vague de biens à gérer », commente la CEO.

Forte de ces arguments, le duo de fondatrices s'attend à conquérir 10.000 clients d'ici juin 2024. Elle compte de plus sur sa présence au prochain CES de Las Vegas, dans la délégation Occitanie et comme exposant, pour développer sa notoriété et dès lors engranger des usagers. Omedom mise aussi sur le lancement depuis quelques jours de sa brique technologique à destination des professionnels.

« L'application n'a pas vocation à remplacer des experts comptables ou des conseillers en gestion de patrimoine. Par exemple, des agents immobiliers sont intéressés pour avoir un regard sur des biens immobiliers qu'ils n'ont pas dans leur portefeuille. L'idée de la plateforme à destination des professionnels au contact de propriétaires est qu'ils puissent proposer à leurs clients et prospects de partager des informations sur leurs biens immobiliers avec eux », décrit Coline Sinquin qui espère séduire 300 professionnels dans les 12 prochains mois.

Contre un peu moins de 130 euros par mois, un professionnel pourra ainsi distribuer 25 accès particuliers à l'application Omedom. De quoi garantir des nouveaux usagers à la startup. Quant aux particuliers, un abonnement mensuel à 3,99 euros est suffisant pour bénéficier de la plateforme.

Recruter un data scientist

Mais la jeune entreprise ne communique pas encore sur son chiffre d'affaires. Pour cause, elle est en pleine discussion avec des investisseurs pour collecter deux à quatre millions d'euros dans les prochaines semaines. Elle avait déjà levé 187.000 euros en 2022, principalement auprès de business angels locaux. Cette opération lui avait ainsi permis de gonfler ses équipes à sept collaborateurs, dont trois développeurs. Le second tour de table devrait faire doubler ses effectifs.

« Avec cette future opération, nous cherchons surtout à internaliser un pole de R&D. Nous avons beaucoup de data et nous voulons être capable d'en tirer un maximum d'enseignements pour offrir des projections sur divers sujets à nos usagers. Nous voulons recruter un data analyst et aussi apporter davantage d'ergonomie sur l'application », projette la dirigeante.

Omedom a bien compris que le coeur de sa plue-value n'est rien d'autre que la masse de données qu'elle collecte, véritable baromètre de la valeur d'une entreprise aujourd'hui. « Avant même le lancement du service, nous avons reçu des offres de rachat de l'entreprise car nos données attirent. Certaines voulaient l'exclusivité du service. Cependant avoir notre nom accolé à celui d'une banque, d'un réseau immobilier ou d'une compagnie d'assurance, nous savons que notre entreprise n'aurait pas le même impact », confie la CEO. Aujourd'hui détentrice de 66% du capital, l'entrepreneuse ne compte pas descendre en dessous du cap des 52% avec l'ouverture de capital en cours.

