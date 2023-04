Aéronautique : Hinfact lève 4 millions d'euros pour accentuer la formation personnalisée des pilotes d'avion

Selon des perspectives de l'avionneur européen Airbus, le transport aérien aura besoin de 600.000 nouveaux pilotes d'ici 2040. Autant de nouveaux collaborateurs sur lesquels la startup toulousaine Hinfact compte avoir un rôle à jouer. « Nous développons des solutions logicielles pour les compagnies aériennes et les écoles de formation de pilotes. Notre objectif est clairement de réduire les temps des cycles de formation, qui coûtent très chers aux compagnies sans altérer la qualité de ces formations voire en l'améliorant », commente Thomas Bessière, le CEO d'Hinfact.

Pour ce faire, la startup, qui emploie déjà 25 collaborateurs, propose deux solutions. Elle commercialise tout d'abord une plateforme logicielle clé en main qui permet de digitaliser les modules de formation des pilotes, à destination de ces derniers et de leurs instructeurs.

« Aujourd'hui, tous les programmes de formation et les analyses des instructeurs se font sur le papier. Nous, avec notre plateforme, nous numérisons tout cela et nous rendons la formation dynamique. Les pilotes et leurs formateurs ont ainsi un accès numérique à tous leurs dossiers par exemple. Cette solution s'accompagne aussi d'une application tablette pour les instructeurs afin de numériser toutes leurs prises de notes pendant une session de formation. Une session peut durer quatre heures et l'instructeur peut se retrouver avec plusieurs pages d'observations. Notre solution permet d'organiser cette prise de notes et de faire ressortir les trois à quatre points essentiels », décrit le CEO.

De l'aveu même du dirigeant, c'est cette plateforme clé en main à base d'intelligence artificielle qui fait pour le moment le succès commercial d'Hinfact. S'il refuse de dévoiler son chiffre d'affaires, Thomas Bessière fait savoir que l'ARR (Annual Recurring Revenue) de sa startup « a été multiplié par sept » entre 2021 et 2022.

Proposer des mesures objectives sur les soft skills

Au-delà de ce volet numérisation qui séduit plusieurs compagnies aériennes et avionneurs, l'entreprise toulousaine souhaite se démarquer et faire parler d'elle avec sa seconde couche logicielle, dédiée à l'évaluation objective des compétences non techniques plus communément appelées les soft skills.

« Notre coeur de métier repose sur les neurosciences appliquées à l'aéronautique. De plus en plus de corps de métiers s'intéressent à cette approche par les compétences non techniques à travers la formation. Avec notre logiciel, nous parvenons à apporter des données objectives pour la formation des pilotes sur les soft skills, que nous récupérons des simulateurs de vol, sur ces compétences comme la communication, la conscience de la situation, le leadership et la prise de décision. Notre ambition est d'objectiver l'évaluation de ces compétences non techniques par des mesures et ainsi permettre aux instructeurs de faire de la formation adaptative et personnalisée », présente Thomas Bessière.

Pour parvenir à la mesure objective de ces compétences humaines, Hinfact a particulièrement beaucoup fait parler d'elle avec sa technologie d'eyetracking, autrement dit un dispositif d'oculométrie qui permet à l'instructeur d'être capable de savoir où le pilote d'avion pose son regard dans le cockpit pendant la session de formation. Mais la startup propose à ses clients d'autres outils de mesure, toujours avec le souci d'être non intrusif pour le pilote.

Dans d'autres secteurs demain ?

Fondée en 2018 par Thomas Bessière et Thibault Vanderbrouck, Hinfact a annoncé, jeudi 13 avril, avoir bouclé sa première levée de fonds de quatre millions d'euros, notamment pour continuer à développer ses outils de mesure pour les soft skills. Si une partie a été levée via de la dette, cette un spin-off du laboratoire de neurosciences et intelligence artificielle de l'Isae-Supaero a levé 1,5 million d'euros de cette somme auprès d'Innovacom et son fonds Technocom3.

« Jusqu'à présent, nous avons réussi à nous développer avec des subventions et l'apport de nos premiers contrats. Avec cette levée de fonds, nous comptons nous diffuser très largement dans l'aéronautique. Nous avons une très forte demande en provenance d'Asie et du Moyen-Orient, des marchés où le transport aérien est en forte croissance et donc le besoin de formation des pilotes aussi », commente le CEO.

Pour réussir ce déploiement international, Hinfact, qui a déjà séduit l'Enac, Dassault Aviation ou encore Corsair, compte développer ses forces commerciales pour « attaquer un maximum de compagnies aériennes », image Thomas Bessière. Les deux fondateurs envisagent ainsi de doubler les équipes d'ici 18 mois. De plus, l'entreprise basée à La Cité à Toulouse compte se doter d'un réseau « d'experts prescripteurs » de ses solutions dans le monde entier pour favoriser sa commercialisation à l'international.