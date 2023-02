Avec Si Si La Paillette, deux Toulousaines inventent la paillette biodégradable

Ce mercredi soir, Lorène et Chloé Pernet seront dans l'émission « Qui veut être mon associé ? ». Fondatrices de Si Si La Paillette, les deux entrepreneuses toulousaines comptent sur cette émission, diffusée en prime-time sur la chaîne M6, pour accélérer le développement de leur entreprise. Au cours de celle-ci, des porteurs de projet présentent leur solution innovante devant un jury d'investisseurs et cherchent de l'aide, des conseils et un financement pour la développer. Elles vont ainsi succéder à Floatee.

« Nous nous sommes développées seules, sans prêt bancaire ni levée de fonds. Nous nous sommes trouvées à nos limites notamment en termes de trésorerie puisque nous devons acheter des produits pour les revendre. Nous avons donc besoin de fonds pour assurer nos commandes et nous développer ainsi que de conseil et mentorat de personnes qui ont déjà monté des entreprises et qui savent quelle direction prendre, quoi faire », explique Lorène Pernet.

Si Si la Paillette propose des alternatives aux paillettes classiques en plastique (Crédits : DR).

Âgées respectivement de 29 et 34 ans, les deux jeunes femmes révolutionnent la paillette et proposent une alternative aux paillettes classiques en plastique. Leur marque, lancée en avril 2020, propose des paillettes écologiques, biodégradables et de 92 à 100 % sans plastique. Fabriquées à base de cellulose de plantes régénérée issue de sources durables, elles sont garanties cruelty free, sans OGM, sans antimoine, sans CMR (substances chimiques cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction), sans nanoparticules et sans allergènes.

« Nous avons toujours beaucoup aimé les paillettes, mais on s'est rendu compte que c'était très polluant pour la planète parce que ce sont des films de plastique et d'aluminium que l'on recouvre de pigments. Elles sont très nocives pour l'environnement puisqu'elles vont dans les systèmes de filtration dans les mers, les sols et les océans. Aujourd'hui, la paillette est utilisée partout. Par exemple, on en trouve dans les cosmétiques, le maquillage, les objets de décoration ou encore les coques de téléphones. Avec l'envie de faire mieux et de trouver une solution, nous avons découvert qu'il existait des technologies qui permettent de faire des paillettes à base de plantes au lieu de plastique et donc des produits hautement biodégradables », raconte la jeune cheffe d'entreprise.

Biodégradables en quatre semaines

Ainsi, les paillettes libres Si Si La Paillette sont certifiées pour un usage cosmétique et peuvent aussi bien convenir pour le maquillage festif ou quotidien que pour la fabrication de produits cosmétiques en tout genre, le nail art, les loisirs créatifs, la décoration... et bien plus encore !

La première gamme développée par la jeune marque est vegan et contient moins de 8 % de plastique et 0,1 % d'aluminium. Ces paillettes brillance miroir, visuellement identiques aux paillettes classiques, sont dégradables à 87 % en quatre semaines au lieu de centaines d'années pour les autres. La seconde gamme contient quant à elle 0 % de plastique et d'aluminium et « le côté brillant des paillettes est donné par la gomme laque, une sécrétion que laisse un insecte lorsqu'il a fini de nidifier ».

« Les laboratoires avec qui nous travaillons sont en train de développer de nouvelles technologies qui permettent de faire des paillettes aussi brillantes que celles en plastique, mais sans la matière. Par ailleurs, nous venons de sortir une troisième gamme qui contient 0,1 % de plastique avec des reflets holographiques et un aspect visuel aussi brillant que ce que l'on pourrait voir ailleurs », font valoir les porteuses du projet.

Les paillettes sont dégradables à 87 % en quatre semaines (Crédits : DR).

Moins cher que les grandes marques

Aujourd'hui, la marque propose une large gamme de près de 120 références, fabriquées en Allemagne et conditionnés en France. Le prix moyen d'un pot de 5 ml de paillettes est de 4,90 euros. Un tarif égal, voire moins cher que ceux affichés par de grandes marques de cosmétiques, comme Mac ou Nyx par exemple, pour des paillettes non-écologiques.

« Bien sûr, il est possible de trouver des options moins chères sur des sites comme Amazon ou Alibaba, mais généralement, les paillettes sont indiquée comme étant cosmétiques alors qu'elles ne le sont pas. C'est assez dangereux puisque ce sont des petits bouts de plastique qu'il ne faut pas se mettre sur le visage au risque de se couper ou d'être allergique », ajoutent-elles.

Les différentes références Si Si La Paillette sont commercialisées via trois canaux de vente : le e-shop de la marque, un réseau de distribution composé de près de 500 points de vente partout en France et une boutique ouverte en décembre 2021 dans le 20ème arrondissement de Paris. Pour l'instant, le site de e-commerce concentre 50 % des ventes. Le réseau de distribution et la boutique représentent quant à eux 40 % et 10 % du chiffre d'affaires. Depuis sa création, la société a vendu plus de 200.000 pots de paillettes et comptabilise plus de 20.000 commandes depuis son site web.

Devenir la r éférence des cosmétiques naturels

La jeune entreprise qui a commencé par se développer à une petite échelle, en nouant des contrats avec des boutiques indépendantes, des concept-stores et des magasins spécialisés dans les cosmétiques naturels, souhaite dorénavant convaincre de grands noms de la cosmétique comme Sephora ou Beauty Bay. « Nous sommes prêtes à travailler avec ces géants et sommes déjà en contact et négociation avec certaines grandes enseignes », affirme la diplômée d'HEC.

La jeune pousse, qui a débuté depuis peu une activité à l'international avec de l'export vers des pays frontaliers comme la Suisse et la Belgique, souhaite étendre cela à d'autres pays européens comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal et l'Allemagne : « Nous souhaitons rester en Europe. Le but n'est pas de produire du CO2 en allant vendre loin. »

Dans ce sens, la startup travaille d'ores et déjà au développement de nouveaux produits à base de paillettes et éco-responsables. Elle vient de lancer une gamme de gels pailletés, made in France et de 92 à 97 % d'origine naturelle. La marque française travaille également à l'élaboration d'huiles, de gloss et de vernis à ongles.

Les deux sœurs qui travaillaient seules au développement de leur projet il y a à peine un an, ont aujourd'hui une quinzaine d'employés. Cela s'explique par une ascension fulgurante et rapide. En effet, en 2022, Si Si La Paillette revendiquait un chiffre d'affaires de 1,2 million d'euros. Un résultat multiplié par six par rapport à l'exercice précédent (2021) qui était autour de 200.000 euros. Avec une activité en croissance et de grandes ambitions, les sœurs Pernet espèrent atteindre les 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023.

« Nous voulons devenir la référence des cosmétiques naturels, respectueux de la planète, mais funky, colorés et pailletés. En ce moment, beaucoup de marques qui se lancent sur ce marché, mais les produits proposés restent très basiques. Sur le marché du maquillage et de la cosmétique colorés et funs, les produits ne sont pas écologiques, les paillettes en plastique et les colorants très chimiques », conclut Lorène Pernet.