Scopelec. Les salariés écrivent au président de la République

"Perdu pour perdu, nous ferons tout ce que nous pouvons", confiait il y a quelques jours un proche du dossier Scopelec favorable à une poursuite d'activité en société coopérative. Ce vendredi 16 décembre, des salariés, les syndicats et le conseil de surveillance ont pris la plume pour écrire au président de la République, Emmanuel Macron.

"Depuis plusieurs mois, les femmes et les hommes de Scopelec, plus grande coopérative ouvrière de France, se battent pour préserver leur emploi et leur savoir-faire mis au service de la transformation numérique du pays (...) Si elle a connu des difficultés, cette société a, pendant plusieurs décennies, bâti son succès sur une originalité : une gouvernance à laquelle les salariés sont associés et un partage collectif des fruits de leur travail. Eux sont prêts à poursuivre sur ce chemin et ont d'ores et déjà amorcé une diversification de leurs activités", écrivent-ils.