EXCLUSIF- Scopelec : cette lettre secrète d’Orange qui cherche à influencer le choix des repreneurs

Dernier rebondissement dans le redressement judiciaire de Sopelec, alors que le tribunal de commerce de Lyon, en charge du dossier, est censé définir ce jeudi le ou les repreneurs de la première Scop de France spécialisée dans les télécoms. Pas plus tard qu'hier mardi, La Tribune annonçait qu'Orange soutenait par le biais d'un acompte l'offre de New Scope pour la reprise de son sous-traitant Scopelec. Un projet de reprise en Scop, porté par l'actuel président du directoire de la société, Carlos Verkaeren, et des salariés. Après avoir refusé dans un premier temps de commenter cette information malgré la promesse écrite d'un acompte en faveur de Scopelec en cas de reprise par New Scope, l'opérateur s'est ravisé quelques heures plus tard :

« Orange dément toute association à un quelconque candidat dans la procédure en cours (concernant Scopelec). Orange exprimera sa position au tribunal de commerce de Lyon et aux organes de la procédure ce jeudi 8 décembre 2022 », a fait savoir à La Tribune un porte-parole de l'opérateur.

Pour autant, La Tribune maintient ses informations. Elles sont d'ailleurs confirmées dans un courrier envoyé ce mercredi 7 décembre par Orange au tribunal de commerce.

« De réelles questions se posent toujours quant à la composition capitalistique de cette dernière (l'offre de New Scope, ndlr) et à son financement même si nous avons accordé un acompte sur les prestations à venir destiné à faciliter le début d'activité (acompte accordé sous garantie et limité à deux mois estimés d'activité pouvant représenter 14 millions d'euros), étant précisé qu'un tel accompagnement n'est pas exclusif à New Scope et ne marque aucunement un soutien particulier d'Orange à ce projet », est-il écrit dans ce courrier rédigé par les avocats de la société que nous nous sommes procurés.

« Coup de poignard » de la part d'Orange ?

Au-delà de cette prise de position sur l'accord entre le candidat et Orange, principal client de Scopelec, ce dernier émet surtout des craintes quant à la solidité financière de l'offre portée par Carlos Verkaeren et les salariés de la Scop.

« Constatant le niveau très faible de la capitalisation et de la structure bilantielle présentée dans l'offre améliorée, nous ne pouvons qu'émettre les plus expressives réserves quant à la solidité de cette offre et au fait qu'elle mette de nouveau les activités de l'actuelle Scopelec en péril », écrit l'avocat d'Orange.

Cette prise de position sans ambiguïté est vécue comme « un coup de poignard » par Carlos Verkaeren, joint par La Tribune. « À l'instar de la direction de Scopelec, les élus du CSE sont d'autant plus surpris par l'oukase d'Orange que le plan de financement New Scope a fait l'objet d'une validation par l'un des plus grands cabinets indépendants de conseil financier en France. Certains se sont un temps interrogés sur les capacités financières de l'offre Newscope. Mais le débat n'a plus cours » ajoute Carlos Verkaeren, dans un tout récent communiqué. « On mise beaucoup sur les bornes de recharge dans notre plan. Que connaît Orange de ce marché ? "Nous étions favori, et cette lettre peut changer la donne...», ajoute l'entrepreneur.

Pour l'avenir de Scopelec, Orange souhaite un découpage

Si Orange met hors course potentiellement, avec la forme, l'espoir de voir renaître Scopelec sous forme de société coopérative, c'est pour mieux prendre parti en faveur d'autres candidats.

« Nous avons indiqué que l'offre Circet nous paraît pertinente et vient d'une entreprise solide à la fois sur le plan opérationnel et financier (...) Nous sommes donc favorables à l'adoption des offres améliorées de reprise d'actifs de Scopelec et Setelen présentées par Circet (...) Nous prenons acte du partenariat avec Foliateam pour la reprise de la BU « Usages & Services » qui maximise ainsi le périmètre repris et donnons donc notre accord à la reprise des contrats Orange à CIRCET. Nous précisons enfin qu'un transfert de nos contrats à Solutions 30 concernant la zone lot 3 Occitanie a notre préférence, Solutions 30 étant déjà présente sur cette zone », fait savoir le premier client de Scopelec.

Cette combinaison entre trois offres de reprise distinctes et partielles est un bon point pour Solutions 30, qui avait annoncé dans La Tribune son intention de faire en sorte de présenter au tribunal une offre complémentaire à d'autres candidats. Par la même occasion, Orange valide l'offre de Kyntus pour la reprise des activités de Scopelec sur l'Île de La Réunion, compatible avec les offres de Circet et Solutions 30.

« Au final, une reprise des activités de SCOPELEC par un consortium de repreneurs composé de CIRCET (sur l'ensemble des périmètres prévus dans ses offres amélioratives, à l'exception du Lot 3 Occitanie), FOLIATEAM (sur la BU Usages et Services), SOLUTIONS 30 (sur le Lot 3 Occitanie et le Sud-Est) et KYNTUS (sur la Réunion) nous paraît donc la solution la plus à même de maximiser le périmètre de la reprise de façon pérenne, de sauvegarder durablement les emplois des salariés concernés et ce tout en préservant les intérêts d'Orange et de ses clients», conclut la correspondance destinée aux organes de la procédure.

Carlos Verkaeren dénonce un «petit arrangement entre Orange et des candidats à la reprise de Scopelec » et en appelle à la responsabilité de Christele Heydemann, la présidente d'Orange, pour éviter que Scopelec soit rayée de la carte dans les prochains jours.

Dans ce dossier, Orange joue gros et a, qu'il le veuille ou non, un rôle déterminant par ses prises de position en raison du futur transfert des contrats de la société coopérative en redressement judiciaire. "Au final, la position d'Orange est prise en qualité de client de Scopelec et du fait que nous devons par conséquent autoriser la cession des contrats en cours", ajoute-t-il dans sa lettre. Avant de tempérer : "la cession judiciaire des contrats a pour but de garantir au repreneur le maintien de l'activité reprise et non de forcer les clients du débiteur à recourir aux services du repreneur". Une manière de dire délicatement que son avis compte pour favoriser la poursuite des contrats en vigueur et donc d'assurer la continuité de service.