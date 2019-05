Yrcam lance un logiciel pour simplifier le paiement des factures

La société Yrcam lance Yrcash, un logiciel conçu pour digitaliser et dématérialiser ses factures. Depuis 25 ans, le groupe toulousain, à travers ses deux filiales "Igrec" et "Rafale" - rapprochées dans une holding en 2009 -, développe une expertise dans la gestion opérationnelle de la trésorerie client (relance à l'amiable et recouvrement, gestion de la base et des comptes client, encaissement). Il entend désormais investir le champ de la fintech avec Yrcash.

"De nombreux chefs d'entreprise n'ont pas de visibilité sur leurs encours clients. Ce constat a été le fil directeur de la création d'Yrcash. Le logiciel leur apporte une vision simple et synthétique de leur trésorerie", se réjouit Bruno Blanc-Fontenille, directeur général d'Yrcam.

Un contexte législatif favorable

Le logiciel, qui vient d'être lancé, se présente sous la forme d'un tableau de bord digital. En quelques clics, l'interface permet de voir les encours clients, de prioriser les actions de relance mais aussi d'envoyer et de suivre les factures par le biais d'un suivi personnalisé pour chaque client et d'un service d'archivage. Lancée en collaboration avec Lyra - spécialiste du paiement en ligne sécurisé -, Yrcash...