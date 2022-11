L'Occitanie pourrait devenir la troisième région française dès 2028

Si les tendances démographiques récentes se prolongeaient, l'Occitanie pourrait compter 6,7 millions d'habitants en 2070, d'après une étude de l'Insee publiée ce jeudi 24 novembre.

« L'Occitanie serait la seule région en croissance continue sur les 50 prochaines années », relève l'institut. Elle « serait la région de France métropolitaine où la population augmenterait le plus, à la fois en nombre et en taux de croissance ». D'après ces projections, l'Occitanie s'apprête à gagner 824.000 habitants entre 2018 et 2070, loin devant Auvergne-Rhône-Alpes (+ 660.000) et les Pays de la Loire (+ 430.000).

Troisième région devant la Nouvelle-Aquitaine

Avec une telle population, « l'Occitanie deviendrait ainsi, dès 2028 selon le scénario démographique central, la troisième région de France la plus peuplée se plaçant derrière l'Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes et devant la Nouvelle-Aquitaine », d'après l'Insee. Toutefois la croissance démographique de la région risque de ralentir au fil du temps, passant de 32.000 habitants supplémentaires chaque année jusqu'en 2030 à seulement 2.500 nouveaux occitans entre 2060 et 2070.

Ce ralentissement de la croissance démographique est lié au vieillissement de la population qui va engendrer beaucoup plus de décès que de naissances sur le territoire. Ce déficit naturel sera malgré tout toujours compensé par un excédent migratoire, les arrivées dans la région étant plus nombreuses que les départs. En 2070, un habitant sur trois aura plus de 65 ans en Occitanie. Au contraire, le nombre de personnes âgées de moins de 20 ans va diminuer (- 96 000).

« L'équilibre entre personnes âgées et jeunes se modifierait fortement en Occitanie. Alors qu'il y avait autant de seniors de 65 ans ou plus que de jeunes de moins de 20 ans en 2018, on dénombrerait 174 seniors pour 100 jeunes en 2070. L'Occitanie resterait la cinquième région de métropole la plus âgée en 2070, derrière la Corse, la Nouvelle-Aquitaine, la Bretagne et Bourgogne-Franche-Comté. L'âge moyen de ses habitants atteindrait 48,4 ans en 2070, en hausse de 5,7 ans par rapport à 2018 », analyse l'Insee.

Forte pression démographique en Haute-Garonne et dans l'Hérault

Dans le détail, la Haute-Garonne est le département de l'Occitanie qui pourrait gagner le plus d'habitants (+376.000 en 50 ans) devant l'Hérault (+ 320.000), les deux départements représentant à eux seuls 85 % de l'évolution de la population régionale dans les 50 prochaines années.

En regardant plutôt les taux de croissance, l'Hérault risque de devenir le deuxième département de France métropolitaine avec la démographie la plus dynamique avec un taux de croissance de + 0,47 % par an entre 2018 et 2070 (ex æquo avec la Gironde et derrière la Loire-Atlantique) alors que la Haute-Garonne (+ 0,46 %) arriverait en quatrième position. La Haute-Garonne deviendrait le septième département français le plus peuplé en 2070 (contre le 13e en 2018). L'Hérault se classerait onzième, progressant de sept places. À l'inverse, les Hautes-Pyrénées, l'Aveyron, le Lot et la Lozère pourraient compter moins d'habitants qu'aujourd'hui dans 50 ans.

