Bientôt un espace AtHome à Paris

En juin dernier, Arnaud Thersiquel présentait les nouveaux locaux de 1 000 m2 occupés par les startups d'AtHome, rue des Marchands, au cœur de Toulouse. Ouvert 7j/7 et 24h/24 aux startups sélectionnées par les fondateurs (Ateliers Tersi, CitizenFarm, SchoolMouv et Yestudent), ce lieu répondait aux besoins de la structure qui héberge aujourd'hui 15 startups et 160 personnes.

"L'objectif est de 'chasser en meute' pour faire en sorte que la prochaine licorne soit à Toulouse. AtHome s'est fixé pour objectif de créer 500 emplois d'ici à trois ans", décrivait à l'époque Arnaud Thersiquel, directeur d'AtHome.

Un nouveau lieu à Paris en juin

Un an plus tard, c'est à Paris qu'AtHome poursuit son développement avec l'ouverture en juin prochain d'un nouvel espace. "C'était une nécessité pour nous, précise Arnaud Thersiquel. Plusieurs entreprises ont déjà une grosse activité à Paris et cet espace doit leur permettre d'avoir des bureaux sur place."

L'idée est également de "fédérer des startups parisiennes autour d'Athome", ajoute le directeur, qui souhaite mettre en place un vrai maillage. La structure a par ailleurs d'autres projets en tête à Toulouse.