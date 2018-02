LGV Bordeaux-Toulouse : Carole Delga et Jean-Luc Moudenc reçus par Matignon ce vendredi

Carole Delga et Jean-Luc Moudenc seront reçus par le Premier ministre ce vendredi pour parler de la LGV. (Crédits : Rémi Benoit)

Le Premier ministre Edouard Philippe recevra ce vendredi 9 février les présidents des Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie et les présidents des Métropoles de Bordeaux et de Toulouse. L'État doit trancher dans les prochains jours le calendrier de la ligne à grande vitesse entre les deux métropoles.