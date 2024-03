Sur l'agrivoltaïsme, la Haute-Garonne veut mettre au pas les énergéticiens

Si la Charente-Maritime et les Pyrénées-Orientales ont, par exemple, étaient des terres d'accueil très favorables aux énergéticiens dans le développement de l'éolien, la Haute-Garonne pourrait-elle connaître le même attrait pour l'agrivoltaïsme ? Cette technologie, qui fait notamment l'objet d'expérimentations en Gironde, consiste à installer des panneaux photovoltaïques sur des surfaces agricoles, tout en permettant la poursuite de cette activité agricole. Selon la chambre d'agriculture de la Haute-Garonne, « plusieurs dizaines de projets sont en gestation sur le territoire ».

« Tous les jours, sans exception, j'ai des agriculteurs et des développeurs (énergéticiens, ndlr) qui me contactent pour faire passer des projets d'agrivoltaïsme. Mais nous ne ferons pas passer tous les projets, nous sommes très clairs à ce sujet. Nous voulons une vision de territoire sur ce point et un développement cohérent », met en garde le président de l'institution, Sébastien Albouy.