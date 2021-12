Rupture entre Orange et Scopelec : près de 2.000 emplois menacés dans la plus grande SCOP de France

Les chiffres font froid dans le dos. Presque 2.000 emplois menacés en France, sur un total de 3.800. 580 emplois en région Nouvelle Aquitaine, 500 emplois en région Occitanie, 300 emplois en région Bourgogne Franche-Comté, 200 emplois en région Normandie, 200 emplois en région Auvergne-Rhône-Alpes, 80 en Île-de-France et 50 en Paca.

C'est une véritable saignée qui menace les équipes de la Scop Scopelec. Après avoir fait parler d'elle pendant des années pour sa croissance fulgurante, jusqu'à devenir la Scop la plus importante de France, la société tarnaise pourrait perdre son principal client, à savoir l'opérateur Orange.

"Le Groupe Scopelec est menacé par Orange du non renouvellement d'un marché d'exploitation et de maintenance des réseaux télécom à hauteur de 150 millions d'euros annuels. Une décision incompréhensible et injustifiable, alors que le groupe Scopelec travaille depuis près de 50 ans aux côtés d'Orange pour offrir l'excellence opérationnelle et la satisfaction à ses clients", a dénoncé récemment dans un communiqué la Confédération générale des Scop qui a sonné l'alerte auprès du gouvernement et des élus locaux.