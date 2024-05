Spatial : Marc Valès prend la tête de 3i3s-Europa, l'association vitrine des applications en orbite

Changement de direction à la tête de l'association 3i3s-Europa qui promeut les applications spatiales. Marc Valès, senior vice-président des programmes spatiaux chez Dassault Aviation, est le nouveau président de la structure et succède à Philippe Pham (senior vice-président télécommunications et systèmes de navigation chez Airbus Defence and Space), qui occupait ce poste depuis 2020. François Henry (ex-Kinéis, Thales Alenia Space) prend, de son côté, la vice-présidence.

S'ouvrir aux utilisateurs du spatial

Fondée en 2005, l'association 3i3s-Europa regroupe 1.500 adhérents issus de l'industrie mais aussi des utilisateurs des données spatiales (chercheurs, astronautes, médecins...) et veut accélérer le développement des applications au service de l'environnement, de la santé et de l'éducation. « En vingt ans, le monde du spatial a changé. Aujourd'hui n'importe quelle université, n'importe quelle école peut envoyer un satellite en orbite », fait remarquer François Henry.

« L'espace n'est plus simplement une destination, c'est devenu un moyen. Tout le monde se souvient de la révolution Apple. L'utilisateur croit acheter uniquement un téléphone et en réalité on lui donne la possibilité d'accès à toute une série de services. Des développeurs peuvent directement livrer ces services via leurs applications. Elon Musk a appliqué cette révolution au monde du spatial. Notre association a vocation à ce que le public prenne conscience de l'ensemble des usages de l'espace et à faire réfléchir ensemble les experts du spatial et ses utilisateurs », appuie Marc Valès.

Dans cette logique d'ouverture, la scaphandrière Géraldine Parodi, l'une des rares femmes devenues scaphandrière, a été choisie comme marraine de 3i3s-Europa pour l'année 2024.

« Il existe des problématiques communes entre le monde marin et le spatial. Par exemple, l'ostéoporose est une maladie qui se développe beaucoup plus rapidement sous l'eau et dans l'espace qu'en restant à la surface de la Terre. Les expéditions permettent de réaliser des avancées sur les traitements médicaux », illustre François Henry.

Les Assises du NewSpace déclinées à l'étranger

L'association prévoit de publier prochainement des rapports et d'organiser des conférences en s'appuyant sur les réflexions de ses membres. 3i3s a notamment été à l'origine, en 2022, de la création de l'événement estival "Les Assises du NewSpace", qui réunit 1.500 professionnels du spatial. Face au succès rencontré par la manifestation, les organisateurs réfléchissent d'ores et déjà en lien avec l'agence spatiale européenne à une déclinaison du concept à l'étranger.

« Nous avons pu initier un événement qui vole désormais de ses propres ailes et qui permet justement à des professionnels de se rencontrer en France. L'idée est d'essayer de reproduire des schémas équivalents en Europe, à commencer par la Grande-Bretagne, puis dans les pays de l'Est (Pologne, Roumanie) où les agences spatiales sont moins sur le devant de la scène », indique Marc Valès.

La déclinaison britannique pourrait intervenir dès fin 2024. En parallèle, l'association entend renforcer la collaboration internationale entre ses membres au sein des pays européens et des partenaires historiques tels que le Canada et l'Inde.

