Airbus a terminé l'assemblage de l'ACJ320neo, son nouveau jet d'affaires

C'est une nouvelle étape de franchie pour l'ACJ320neo. Airbus a dévoilé ce jeudi 16 août avoir terminé l'assemblage du premier appareil de la gamme. Conçu par Airbus Corporate Jet (ACJ), la filiale du constructeur européen dédiée aux jets d'affaires, cet avion pourra transporter 25 personnes pendant 13 heures (ou 11 000 km), suffisant pour relier sans escale par exemple Londres et Pékin.

Pour se démarquer de ses concurrents, Airbus proclame disposer "des plus grandes et des plus spacieuses cabines de tous les jets d'affaires avec des coûts opérationnels similaires".

Premier vol d'essai dans les prochaines semaines

Le premier ACJ320 devrait réaliser des vols d'essais "dans les prochaines semaines" avant une livraison dans le dernier trimestre 2018 à l'Anglais Acropolis Aviation. Il sera ensuite envoyé en Suisse pour l'intégration des éléments de la cabine. Sa mise en service est prévue fin 2019.

Des cabines très luxueuses seront embarquées à bord du jet (Crédit : Airbus).

Airbus développe dans le même temps l'ACJ319neo qui sera en mesure de transporter huit passagers pendant 15 heures (ou 12 500 km). À ce jour, six ACJ320neo et trois ACJ319 ont été commandés.