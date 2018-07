En images : le BelugaXL d'Airbus s'envole pour un premier vol d'essai

Plusieurs milliers de salariés se sont massés pour voir le BelugaXL (Crédit : Rémi Benoit).

Quelques minutes avant l'heure prévue du décollage, une marée humaine composée de plusieurs milliers de salariés d'Airbus s'est massée devant les pistes du Delivery center de Colomiers pour assister ce jeudi 19 juillet au premier vol d'essai du BelugaXL.

Dernier né d'une génération mythique d'aéronefs servant à transporter des tronçons complets d'avions entre les différents sites d'Airbus, le Beluga XL affiche des mensurations colossales : 63,1 mètres de long (soit 6 mètres de plus que son prédécesseur, le Beluga ST), 18,9 mètres de haut et un fuselage de 8,8 mètres de diamètre. Il pourra transporter 51 tonnes (4 de plus que le Beluga ST) et surtout il sera en mesure d'acheminer en même temps deux ailes d'A350 XWB, au lieu d'une seule dans la version actuelle. Airbus a lancé son développement dès fin 2014 pour faire face à l'augmentation attendue des cadences.

"Airbus est passé d'une cinquantaine d'appareils livrés en 1985, à plus d'une centaine en 1995, 400 en 2015 et plus de 700 en 2017. L'objectif est de poursuivre cette augmentation de la production dans les années à avenir", rappelait en mars dernier Bertrand George, le directeur du programme.

À gauche, le Beluga XL qui succède au Beluga ST, à sa droite (Crédit : Rémi Benoit).

Bertrand George, le directeur du programme (à gauche) (Crédit : Rémi Benoit).

Le Beluga a été configuré d'après un A330 (les ailes sont restées telles quelles, le fuselage a dû être modifié pour épouser la forme de l'avion cargo). Pour sa construction, Airbus fait appel à des fournisseurs de l'Europe entière : le Français Stelia Aerospace pour le porte cargo et la pointe avant, le Frenchie Safran pour l'installation système, l'Anglais Rolls-Royce pour les moteurs, l'Allemand Deharde pour le fuselage central, l'Espagnol Aernnova pour le fuselage arrière...

Le nouvel avion cargo peut transporter 51 tonnes (Crédit : Rémi Benoit).

Ce nouveau modèle va demander aussi d'adapter les plateformes de chargement situées dans les différents sites.

"Il va falloir reconfigurer les pistes et étendre celle de Broughton au Royaume-Uni. Comme son nez est plus gros, nous allons refaire les portes de chargements. Chaque site sera capable d'accueillir deux Beluga en même temps", a avancé Philippe Sabo, à la tête de Airbus Transport International, la compagnie aérienne filiale d'Airbus qui exploite le Beluga.

Au total, cinq BelugaXL seront fabriqués d'ici 2022 pour remplacer petit à petit les Beluga ST. "Le premier devrait être mis en service fin 2019. Le deuxième est en phase d'assemblage final et les premiers éléments du fuselage du 3e sont arrivés", a expliqué Bertrand George.

Cinq BelugaXL seront livrés d'ici 2022 (Crédit : Rémi Benoit).