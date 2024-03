Une année 2023 contrastée pour le Crédit Agricole 31

Tous les voyants ne sont pas au vert pour l'acteur bancaire. Le Crédit Agricole 31 a enregistré en 2023 un produit net bancaire (PNB) de 245,6 millions d'euros, ainsi qu'un résultat net de 49,5 millions. Cette année a aussi été marquée par l'enregistrement de 27.000 nouveaux clients, ce qui porte son total à 480.000. Une certaine satisfaction règne donc dans les rangs de la banque malgré une baisse du PNB de 7 % par rapport à l'année précédente.

Pour la branche départementale de la banque, cette année 2023 a surtout été marquée par une amélioration de la rétention clients en répondant à des besoins multiples. « À partir d'un certain nombre de recommandations réalisées par des conseillers bancaires vers nos conseillers spécialisés, nous avons accompagné 600 clients dans leur projet immobilier. C'est un nouveau métier qui s'installe dans le paysage Crédit Agricole Toulouse 31 », souligne le directeur général, Nicolas Langevin.

Ce sont effectivement pas moins de 808 millions d'euros de crédits accordés, autour de projets immobiliers et/ou rénovation.

« Les projets de l'habitat se sont nettement limités par la hausse des taux et les contraintes du taux d'usure. Néanmoins, nous avons continué à gagner des parts de marché en 2023 dans le domaine de l'habitat, tous crédits confondus. Nous prévoyons des volumes de crédit identiques pour 2024 », observe le directeur général du Crédit Agricole de la Haute-Garonne.

Focus sur la jeunesse

Habitat rime notamment avec jeunesse. La banque toulousaine souhaite ainsi continuer d'acquérir des clients jeunes. Pas moins de 130.000 étudiants habitent en Haute-Garonne selon l'Insee en 2022. Parmi les 480.000 clients que compte le Crédit Agricole, 95.000 sont des particuliers de moins de 25 ans à fin décembre 2023.

« Nous adaptons les tarifs avec des offres à tous les prix pour conserver les jeunes chez nous. Les jeunes sont une grosse partie de notre clientèle, beaucoup plus que dans les autres caisses régionales, nous avons des offres dédiées », précise le directeur général.

L'entité accompagne aussi les agriculteurs dans la transition énergétique et en compte environ 4.600 parmi ses clients, qui bénéficient d'une vingtaine de conseillers dédiés. Dans le souci d'accompagner encore une fois les jeunes générations, la banque veut être particulièrement présente pour les jeunes agriculteurs.

« Nous proposons ainsi un coup de pouce avec le prêt à taux zéro (PTZ), pour l'installation agricole et viticole, dans le souci de favoriser la souveraineté alimentaire », déclare Nicolas Mauré, président du Crédit Agricole 31. Lancée depuis la mi-mars, cette offre est proposée aux jeunes agriculteurs en première installation, qui finance au maximum 35 % de celle-ci, à hauteur de 135.000 euros.

Faciliter le financement de l'innovation

En plus de l'investissement agricole, le CA 31 veut endosser le costume de partenaire de l'innovation et des entreprises. Selon son bilan annuel, 566 millions d'euros de financement ont été accordés à des professionnels des entreprises en 2023, dont 20 millions pour transition énergétique. Installé dans le bastion de l'industrie aéronautique, le Crédit Agricole 31 a aussi investi 100 millions d'euros dans la filière depuis l'émergence de la crise sanitaire, dont six millions au travers de sa caisse régionale.

« Nous sommes particulièrement impliqués sur l'innovation, avec des conseillers dédiés à ce sujet. Cela permet aux jeunes entreprises d'avoir une écoute et un conseil spécialisé », avance le directeur général.

Dans une région d'Occitanie troisième région française en matière de production d'énergies renouvelables, le Crédit Agricole 31 a financé 82 projets photovoltaïques, contre 11 millions d'euros de crédits accordés. Dans un avenir proche, le réseau d'agences bancaires, composés de 100 agences et 47 caisses locales en Haute-Garonne, souhaite aussi accueillir des dispositifs de téléconsultation dans les territoires ruraux.

