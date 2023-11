Comme le transport aérien, Ctoutvert veut améliorer le yield management des campings avec l'intelligence artificielle

Alors que le salon SEETT - le salon professionnel des équipements de l'hôtellerie de plein air - ouvre ses portes ce mardi 7 novembre à Montpellier (Hérault), le secteur connaît de profondes mutations. Entre la transition énergétique, la nécessaire économie d'eau et les nouvelles technologies, une période d'importants investissements s'ouvre pour les campings français et même européens. Un wagon que ne souhaite pas manquer l'entreprise toulousaine Ctoutvert.

Cet éditeur de logiciels SaaS pour le tourisme, spécialisé sur l'hôtellerie de plein air et né en 2000, a tout d'abord accompagné les campings sur la digitalisation de leurs canaux de commercialisation. « Quand nous sommes arrivés sur le marché, seulement 400 campings en France avaient un site web. Nous étions alors deux salariés, désormais nous sommes 145 », témoigne Manuel Mirabel, le fondateur et dirigeant de Ctoutvert. Avec le développement de ses différents outils, dont un CRM spécialisé, cette entreprise tech peut se vanter d'accompagner 4.600 campings dans toute l'Europe, et de toutes les typologies, pour un total de 1,3 million de réservations en 2022.

Bien que la digitalisation du secteur soit dès à présent proche de la maturation, la petite ETI peut se targuer d'avoir une croissance annuelle d'environ 10%, pour un chiffre d'affaires de six millions d'euros.

« Notre croissance est tirée par certains produits très demandés, comme notre solution de yield management, qui permet de fournir un tableau de bord précis du taux de remplissage, suivre la montée en charge de l'établissement et avoir une tarification la plus dynamique possible. Nos revenus ont augmenté de +40% en 2023 sur ce produit », souligne le dirigeant.

Malgré ce succès, Ctoutvert compte pousser la démarche au maximum dans ce secteur en y ajoutant une brique d'intelligence artificielle et ainsi professionnaliser la démarche.

L'enjeu de la donnée

Qui n'a jamais remarqué qu'acheter un billet d'avion peut avoir un coût différent selon le mois, le jour, l'heure et même le contexte culturel ou géopolitique ? Avec certaines plateformes américaines, l'hôtellerie traditionnelle s'est mise aussi à cette technique de commercialisation, tout comme le transport ferroviaire. Ctoutvert veut donc faire emprunter le même chemin aux campings en y apportant une vision stratégique grâce à une brique d'intelligence artificielle adossée à sa solution de yield management.

« Dans l'hôtellerie de plein air, ce chemin de la tarification dynamique est largement engagé mais les décisions sont prises à l'aveugle, en tenant compte uniquement du niveau de remplissage. Les gérants se basent sur ce qui s'est passé et sur ce qui reste à vendre. Nous, nous allons leur apporter une photographie de la demande à l'instant T afin de prendre les bonnes décisions, en nous basant sur 7.500 destinations et en ayant stocker les requêtes internet autour de ces destinations, soit 130 millions de requêtes chaque année. Cela nous permet de façonner des modèles d'intelligence artificielle robustes », décrit Manuel Mirabel.

Cela fait près de trois ans que l'entreprise toulousaine travaille sur cette solution intelligente, qui mobilise au quotidien trois salariés de Ctoutvert. Pour l'entreprise toulousaine, qui n'est pas encore au bout du développement de sa solution, ce projet représente déjà un million d'euros d'investissement. Un effort qui a fini par payer puisque que la société de la TravelTech vient d'être distinguée.

Des tests en 2024

Ctoutvert fait partie de la dizaine d'entreprises de la travel tech retenue pour la première promotion du programme « France Travel Tech », sous l'égide de la French Tech et du ministère chargé du Tourisme. Pour obtenir ce soutien, qui se résume en un accompagnement d'un an, elle a candidaté à un AMI en axant son dossier sur le développement de sa brique d'intelligence artificielle.

« La création de ce programme est fondée sur cinq constats : un ralentissement des créations d'entreprises dans le secteur de la travel tech depuis 2018 (32 maximum par an contre une cinquantaine dans les années 2000), une présence de la travel tech peu établie dans l'écosystème des start-ups (3 % des start-ups françaises), des levées de fonds trois fois moindre que la moyenne des start-ups françaises et l'absence de licorne française dans le secteur.

L'objectif de ce programme est de structurer et renforcer la travel tech en faisant notamment émerger des champions français dans le secteur. Il s'agira ainsi d'accompagner et d'appuyer la montée en puissance des technologies et solutions émergentes applicables au tourisme », expliquait alors Bercy au cours de l'été 2023.

Avec ce soutien particulier, Ctoutvert espère passer un cap dans le sourcing et la récolte de la donnée, le nerf de la guerre pour ce type de solution. « L'enjeu est important. Si ce n'est pas nous qui faisons ce produit, ce sera un des géants américains qui prendra notre place. Avec ce projet, nous avons l'occasion de maintenir l'indépendance des hébergeurs français et européens », estime Manuel Mirabel. L'entreprise compte proposer sa solution d'intelligence artificielle à certains de ses clients, en bêta test, au début de l'année 2024.