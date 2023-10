La marque toulousaine de plats préparés (et équilibrés) C'Pré s'attaque à la grande distribution

Des plats prêts à consommer bio, équilibrés, sans additifs ni conservateurs pour déjeuner sur le pouce au travail ou un dîner à la maison. C'est ce que propose la jeune marque toulousaine C'Pré, lancée par l'entreprise Droites dans nos bottes fondée fin 2020 par Hélène Canton et Catherine Arribagé.

Destinée au grand public et commercialisée dans les grandes et moyennes surfaces aux alentours de la Ville rose, C'Pré propose une gamme de plats qui facilitent la préparation des repas sans renoncer à la qualité et aux apports nutritifs. Petit épeautre, lentille corail et légumes ou encore orge, pois chiche et légumes, les préparations sont composées à 50 % de légumes frais de saison, 36 % de céréales et 14 % de légumineuses. Seule une pincée de sel et un filet d'huile d'olive bios sont ajoutés aux préparations qui sont cuites sous-vide à basse température afin de préserver les saveurs et nutriments. Évoluant au fil des saisons, les recettes peuvent être consommées froides ou être réchauffées au micro-ondes, au four ou la poêle.

« Catherine et moi ne sommes ni végétariennes ni vegan, mais nous pensons que l'avenir pour mieux manger réside dans le végétal, les protéines végétales et non les produits ultra-transformés auxquels nous sommes habitués. Nous voulons aussi répondre à l'attente du consommateur qui a peu de temps pour cuisiner au quotidien, mais une volonté de manger des produits sains, de qualité et sans se ruiner. Pour garantir la traçabilité, réduire notre impact et rémunérer justement les producteurs, nous travaillons avec des associations de groupements de producteurs et des coopératives locales », raconte Hélène Canton, cofondatrice de C'Pré.

Des prix dans la moyenne du marché

Ainsi, l'ensemble des ingrédients qui composent les plats poussent dans un rayon de 200 km maximum autour de Toulouse : dans le Gers, le Tarn-et-Garonne, l'Ariège, la Haute-Garonne et l'Aude. Les recettes sont élaborées et cuisinées dans les ateliers de 900 m2 de la startup installés au cœur du Marché d'Intérêt National de Toulouse. Elles sont conditionnées dans des barquettes en plastique recyclable et un étui en carton recyclé.

« Les plats ont une date limite de 21 jours. Les ingrédients conservent une certaine fraîcheur, car ils n'ont pas été matraqués d'additifs et de conservateurs comme les produits industriels. Nous avons des barquettes de 250 g qui sont suffisantes pour un plat complet individuel et des barquettes de 280 g qui peuvent servir d'accompagnement pour deux personnes avec une tranche de jambon par exemple.»

Commercialisée depuis avril 2023, C'Pré est distribuée dans une vingtaine de supermarchés de la région toulousaine, dans des enseignes comme Intermarché, Carrefour et Super U. Les différents plats sont à un prix conseillé allant de 3,49 à 3,99 euros.

« Au kilo, nous sommes entre 13 et 14 euros ce qui est moins cher que des plats cuisinés standards qui sont autour de 15 euros le kilo. Notre objectif est que C'Pré soit consommée par 20 à 25 % de la population du Sud-Ouest ce qui implique qu'elle doit être distribuée dans 80 % des enseignes de GMS du territoire. L'idée, est d'être sur toute la région en allant jusqu'à Bordeaux, et même essayer d'ouvrir Paris où il n'y a pas beaucoup de produits locaux », explique la dirigeante.

Un service pour les pros

En parallèle, l'entreprise Droites dans nos bottes propose aussi des plats végétaux et locaux en gros conditionnement pour les professionnels de la restauration et les collectivités sous la marque L'Atelier du Grand Marché. Dans ses laboratoires, l'entreprise propose également aux acteurs de l'agroalimentaire et aux collectivités locales un service de sous-traitance, de légumerie (épluchage, découpe, pré-cuisson, etc). À ce jour, la société possède une dizaine de clients sur cette activité qui représente 50 % de son chiffre d'affaires.

Comptant actuellement huit salariés, Droites dans nos bottes devrait renforcer ses effectifs dès la fin d'année 2023 avec trois recrutements sur les parties administrative et production. À horizon 2025, la société s'est fixée comme but d'atteindre les 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour l'exercice 2023, dans un contexte tendu pour le secteur de l'agroalimentaire et en pleine inflation, elle prévoit un résultat autour de 500.000 euros.