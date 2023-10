Autoroute A69 Castres-Toulouse : les forces de l'ordre tentent d'évacuer la ZAD

L'État est déterminé à voir aboutir le projet d'autoroute A69 entre Toulouse et Castres et était donc très vigilant sur le déroulé de la manifestation à Saix (Tarn), samedi 21 octobre, contre ce projet. Plus de 10.000 personnes ont participé à la mobilisation, selon les organisateurs, et tous les âges, tandis que la préfecture a annoncé la participation de 5.000 personnes dont la moitié « d'individus violents ».

Seulement, comme a pu constater La Tribune sur place, plusieurs centaines de manifestants ont lancé l'instauration d'une ZAD en fin de journée, ce samedi. Mais les 1.600 membres forces de l'ordre déployés autour des lieux de la manifestation ont réagi ce dimanche, en milieu de journée, en lançant une vaste opération d'évacuation.

« Les organisateurs s'étaient engagés à quitter les lieux dès la fin de la manifestation. Des individus radicaux se sont installés illégalement dans une propriété privée. Les forces de l'ordre sont sur place pour procéder à leur interpellation », a commenté la préfecture du Tarn.

Quelques minutes ont suffi aux occupants pour confirmer l'opération de police, eux qui ont la volonté de rester de manière durable dans ces maisons d'habitats expropriés.

« La police intervient très violemment, en gazant jusqu'au camp (...) Plusieurs départs d'incendie à cause des grenades lacrymogènes sont à signaler mais de nombreux manifestants interviennent pour les éteindre. Nous dénonçons cette attitude complètement irresponsable et dangereuse de la part de la préfecture », ont réagi les organisateurs de la mobilisation.

Un énorme élan collectif sur la ZAD de la Crémade ! 🤝



Des familles, des jeunes, des vieux, de tous horizons... qui construisent ensemble, pour la défense de ce territoire face au saccage #A69 !

Rejoignez la Crémade, soyons les acteurs de notre avenir ! pic.twitter.com/AbzjnJNaOH — La Voie Est Libre (@LaVoieEstLibre_) October 22, 2023

Ces logements doivent être détruits afin d'accueillir à leur place une route départementale déviée en raison de l'arrivée prochaine de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Attendue pour 2025, cette autoroute doit permettre de gagner une vingtaine de minutes.

