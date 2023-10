Autoroute A69 Castres-Toulouse : les forces de l'ordre ont évacué la ZAD

Article publié à 13 heures et mis à jour à 18 heures.

L'État est déterminé à voir aboutir le projet d'autoroute A69 entre Toulouse et Castres et était donc très vigilant sur le déroulé de la manifestation à Saix (Tarn), samedi 21 octobre, contre ce projet. Plus de 10.000 personnes ont participé à la mobilisation, selon les organisateurs, et tous les âges, tandis que la préfecture a annoncé la participation de 5.000 personnes dont la moitié « d'individus violents ».

Seulement, comme a pu constater La Tribune sur place, plusieurs centaines de manifestants ont lancé l'instauration d'une ZAD en fin de journée, ce samedi. Mais les 1.600 membres forces de l'ordre déployés autour des lieux de la manifestation ont réagi ce dimanche, en milieu de journée, en lançant une vaste opération d'évacuation. Selon le préfet du Tarn, Michel Vilbois, environ 600 étaient mobilisés rien que pour cette opération.

Les forces de l'ordre sont intervenues à Saix, dimanche 22 octobre, alors qu'une ZAD était en cours d'installation (crédits : organisateurs manifestation)

« Les organisateurs s'étaient engagés à quitter les lieux dès la fin de la manifestation. Des individus radicaux se sont installés illégalement dans une propriété privée. Les forces de l'ordre sont sur place pour procéder à leur interpellation », a commenté la préfecture du Tarn plus tôt dans la journée.

Quelques minutes ont suffi aux occupants pour confirmer l'opération de police, eux qui ont la volonté de rester de manière durable dans ces maisons d'habitats expropriés. Si les opposants à l'autoroute A69 dénombrent deux interpellations, le préfet a fait savoir à l'occasion d'une conférence de presse qu'un total de neuf interpellations ont eu lieu.

« La police intervient très violemment, en gazant jusqu'au camp (...) Plusieurs départs d'incendie à cause des grenades lacrymogènes sont à signaler mais de nombreux manifestants interviennent pour les éteindre. Nous dénonçons cette attitude complètement irresponsable et dangereuse de la part de la préfecture », ont réagi les organisateurs de la mobilisation.

Selon ces derniers, les manifestants auraient 30 blessés légers dans leur rang, dont l'opposant Thomas Brail, qui a tenté de s'interposer de manière pacifique à l'intervention des forces de l'ordre. Un point contesté par Michel Vilbois, indiquant que le Samu n'a pas été sollicité pour d'éventuels blessés. À contrario, il a regretté la blessure légère de six membres des forces de l'ordre au cours de cette journée du dimanche 22 octobre.

Des sondages aux résultats et échantillons différents

Quelques dizaines de minutes après le début de l'opération d'évacuation, la préfecture avait demandé aux journalistes présents sur la zone de bien vouloir quitter les lieux, justifiant « qu'il s'agit d'une opération judiciaire ». Dans le même temps, le ministre de l'Intérieur a officialisé l'opération via un tweet sur le réseau social X (ancien Twitter).

Le préfet du Tarn a confirmé que l'opération d'évacuation approchait de son terme, tout en précisant « qu'elle n'est pas tout à fait terminée ». « Il reste environ 150 personnes sur le champ à côté de la ferme de la Crémade. Ils sont en train de démonter leurs tentes avant de quitter les lieux », a-t-il ajouté.

Les logements occupés il y a encore quelques heures doivent être détruits afin d'accueillir à leur place une route départementale déviée en raison de l'arrivée prochaine de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Attendue pour 2025, cette autoroute doit permettre de gagner une vingtaine de minutes.

Seulement, l'opinion semble tourner en faveur des opposants à ce projet. Deux associations ont commandé un sondage auprès de l'institut Ifop, 61% des sondés sont favorables à l'abandon du projet d'autoroute et 82% à se prononcer pour un référendum local, sur un échantillon de 615 résidents de la Haute-Garonne et du Tarn. Atosca, concessionnaire chargé de la construction et de l'exploitation de l'autoroute, a elle aussi commandé son propre sondage auprès d'Opinionway, aux résultats et contours bien différents. Si elle a retenu un échantillon de 1025 personnes pour son enquête, les interrogés sont de toute la France et 53% se disent favorables au projet d'autoroute A69.

