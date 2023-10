Les Petiotes, la tiny house made in Occitanie qui a tout d'une grande

La demande autour des micro-habitats est en plein essor en France. Encore peu répandus il y a quelques années, ces logements se démocratisent depuis la pandémie de coronavirus, face à l'augmentation des prix des matériaux ainsi que les difficultés d'accès aux prêts bancaires qui ont considérablement chamboulé le marché de l'immobilier. Conscients de ces transformations et pour répondre à cette nouvelle tendance, Julie Hallet et Xavier Couffignal, deux entrepreneurs spécialisés dans la conception, la construction et la rénovation ont décidé d'unir leur savoir-faire et expériences pour lancer Les Petiotes en mai 2023. La jeune entreprise est spécialisée dans la conception de tiny houses peu énergivores, respectueuses de l'environnement, économiques et entièrement made in France.

Installée à Belberaud en Haute-Garonne, la société propose des Petiotes imaginées pour répondre à tous les scénarios : vivre, recevoir, travailler, créer, se divertir et investir. Les micro-habitats se déclinent ainsi sous quatre modèles de différentes tailles, du studio ou bureau de 12 m2 à une version avec étage de 28 m2. Dotés des mêmes performances énergétiques qu'une habitation principale neuve, ils peuvent être financés au moyen d'un simple prêt travaux et ne nécessitent qu'une autorisation de travaux lorsque leur surface ne dépasse pas les 20 m2. Selon le modèle, les Petiotes sont commercialisées entre 28.486 euros et 59.900 euros. Une fois la construction lancée, le délai de livraison est de trois à six semaines selon la surface et le niveau de prestation.

Flexible, la startup est également capable de réaliser des Petiotes sur mesure, adaptées aux besoins et envies de chacun. Elle propose aussi un service clé en main avec des micro-habitats et micro-bureaux meublés, équipés, adaptés aux normes handicapées et dotés de panneaux photovoltaïques et d'une toiture végétalisée par exemple.

« La crise sanitaire a développé le télétravail et l'auto-entrepreneuriat. Ces micro-habitats ou micro-bureaux peuvent ainsi être une solution. Aujourd'hui, les gens font principalement appel à nous, car ils ont besoin d'un espace supplémentaire pour recevoir et travailler. Il y a également des cas de personnes qui ne souhaitent pas placer leurs parents en maison de retraite et qui voient en la Petiote une alternative intéressante financièrement et humainement. Nous sommes dans la possibilité de répondre à tous les scénarios des clients », explique Julie Hallet, cofondatrice de Les Petiotes.

100 % made in Occitanie

En plus de leur fonctionnalité, les tiny houses ont un faible impact environnemental. En effet, peu énergivores, elles n'imperméabilisent pas les sols et ne contribuent pas à leur artificialisation. Afin de réduire un maximum l'empreinte carbone des Petiotes, l'entreprise haut-garonnaise a fait le choix de matériaux biosourcés comme le bois pour l'ossature et la ouate de cellulose, un isolant issu du recyclage du papier. Dans ce même sens, elle s'appuie sur le circuit court pour le sourcing des matériaux et fait appel à des entreprises locales pour la construction. Afin de ne pas alourdir l'empreinte carbone et pour se démarquer de la concurrence, la société réalise la construction sur place et non en atelier pour éviter l'acheminement par des camions grues.

« Nous avons fait le choix de traiter nos micro-habitats comme de l'habitation principale. Leur performance énergétique est catégorie A en moyenne. Elles sont aux normes RE 2020, une réglementation qui vise à améliorer la performance thermique et environnementale des nouvelles constructions. L'objectif n'est surtout pas d'alourdir la facture énergétique des clients. »

Devenir une marque connue en France

Située au sud-est de Toulouse, la jeune boîte opère seulement dans les départements limitrophes à la Haute-Garonne, soit l'Ariège, le Gers, l'Aude, Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Lot et le Lot-et-Garonne. L'objectif de Les Petiotes est d'exporter son concept au-delà de ces frontières. À terme, le souhait des porteurs du projet, Julie Hallet et Xavier Couffignal est de faire des Petiotes une marque connue au niveau national avec des constructions partout, « quelle que soit la région, y compris dans des zones plus compliquées comme en montagne par exemple ».

« Nous avons des demandes partout en France. Les régions Nouvelle-Aquitaine et Normandie ressortent beaucoup. Il nous faut au moins une année pour bien appréhender les choses, avoir le recul nécessaire et mettre en place tous nos process avant d'envisager le développement sur d'autres régions », raconte-t-elle.

Après un lancement commercial au printemps dernier, une dizaine de Petiotes ont été commercialisées. Les premières seront construites en octobre prochain. « Il nous a fallu le temps d'obtenir les autorisations administratives. Nous avons entre 150 et 180 demandes, notamment d'investisseurs qui veulent construire plusieurs tiny houses afin de les louer », précise la conceptrice et courtière en constructions et rénovations. Afin d'accélérer les ventes, cette dernière compte sur le prochain Salon de l'Habitat de Toulouse qui aura lieu du 28 septembre au 1er octobre 2023.

Les Petiotes a pour but de vendre deux à quatre micro-habitats par mois durant la fin de sa première année d'activité. L'objectif est de commercialiser 15 Petiotes à minima pour un chiffre d'affaires de près de 100.000 euros pour 2023. En plus de ses deux fondateurs, l'entreprise compte deux collaboratrices. En fonction du rythme des ventes, des embauches pourraient être envisagées au niveau commercial.