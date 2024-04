Pourquoi la coopérative Arterris jette son dévolu sur le réseau Occipain

Occipain change de main. La coopérative d'agriculteurs Arterris a annoncé sa prise de participation majoritaire dans Occipain. Cette entreprise régionale regroupe les enseignes de boulangerie La Panetière et Secrets de Pains principalement réparties dans le quart Sud-Ouest de la France. Deux partenaires financiers, Crédit MutuelEquity et UI Investissement, accompagnent Arterris dans cette opération. À leurs côtés, Guillaume Moly, l'un des créateurs du réseau Occipain, conserve une part d'actionnariat ainsi que la présidence de l'activité.

À travers cette acquisition, le groupe coopératif d'agriculteurs dont le territoire s'étend sur la région Occitanie et la Région Sud souhaite poursuivre la consolidation de la filière blé tendre locale, renforcer la création de valeur pour son territoire et ses adhérents producteurs de céréales et développer les points de vente en circuits courts.

« Depuis des années, déjà, nous sommes dans une démarche d'appauvrissement des productions agricoles. Pour autant, notre groupe considère qu'il y a encore de la place pour valoriser et préserver cette agriculture sur nos territoires. Un des leviers est d'investir le territoire de la première transformation à la distribution régionale des produits alimentaires. La logique est double : fixer de la valeur durablement pour nos productions agricoles régionales et rééquilibrer progressivement les ressources du groupe dont la part agricole ne fait que baisser. Si l'on veut un groupe qui puisse assumer un peu de pérennité pour l'avenir, il faut qu'il embrasse quelques activités nouvelles », affirme Christian Reclus, directeur général d'Arterris.

260 boulangeries dans cinq ans

En s'emparant du groupe spécialisé en boulangerie viennoiserie et pâtisserie, le producteur majeur de blé dans le Sud-Ouest s'inscrit dans sa volonté de toucher le consommateur au plus près de ses zones de production. Il se trouve désormais à la tête de 198 points de vente sous les enseignes La Panetière, regroupant plus d'une centaine de succursales et Secrets de Pains, marque lancée en 2006 spécialement pour la franchise et de 68 stands sur les marchés et foires.

Discret, mais en « excellente santé financière », Occipain réalise un chiffre d'affaires de 55 millions d'euros et « a une performance économique assez redoutable avec un excédent brut d'exploitation au-delà de 15 % du chiffre d'affaires ». Par ailleurs, ce réseau compte 690 salariés dont les emplois seront conservés. Une phase de recrutements est même lancée sur des fonctions support et développement.

« Notre décision de 2021 de démarrer un réseau de boutiques alimentaires Marché Occitan (six à ce jour), dont 70 % des produits proviennent de notre groupe, coïncide très bien avec ces 198 points de vente. On peut y trouver des savoirs faire communs, des complémentarités d'implantation et un effet boost pour l'un comme pour l'autre », explique l'ingénieur agricole de formation.

Ainsi, la feuille de route d'Arterris prévoit d'implanter entre 10 et 12 nouvelles boulangeries par an sur les cinq prochaines années, notamment dans les territoires méditerranéens et de Nouvelle-Aquitaine « dont la densité de boutiques est inférieure à celle de la région toulousaine ». D'ici cinq ans, la coopérative entend porter le nombre de boutiques d'Occipain à 260, autant par le biais de la franchise qu'en propre.

Un appauvrissement de la production agricole

Ce rachat sera la seule opération de la sorte pour Arterris sur du long terme. Le groupe fédère plus de 15.000 associés coopérateurs aux savoir-faire multiples, issus de régions et de cultures différentes et s'appuie au quotidien sur une équipe de plus de 2.300 salariés. Il réalisait un chiffre d'affaires consolidé d'1,22 milliard d'euros pour l'exercice 2022/23, malgré une production fragilisée par les nombreux épisodes de sécheresse.