Toulouse va expérimenter le dispositif "French Tech Diversité"

Pourquoi l'écosystème startups français n'est-il pas diversifié?

Le premier frein à la création d'entreprise, évoqué par 43% des entrepreneurs des quartiers de la politique de la ville, est le financement (source BPI France le Lab et Terra Nova 2016 citées par la French Tech). Les investisseurs semblent "frileux" à financer les projets d'entrepreneurs issus de ces quartiers. Ce qui conduit très souvent l'entrepreneur à utiliser ses ressources personnelles.



L'autocensure du potentiel entrepreneur est un frein à prendre en compte également. Elle empêche, par exemple, des personnes à fort potentiel d'aller vers l'entreprenariat qui apparaît, à raison, plus risqué que le salariat.



Le dernier frein identifié est le faible (voire l'absence d')accompagnement par des structures spécialisées. Ce taux est de 3% contre 10 à 30% d'entrepreneurs accompagnés sur le reste du territoire français (BPI France Le Lab et Terra Nova 2016).