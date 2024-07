Guerre des couteaux : Laguiole remporte une bataille judiciaire contre Thiers

La lettre recommandée est arrivée ce lundi matin, 15 juillet, à la mairie de Laguiole (Aveyron). La cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait parvenir à l'édile local sa décision à propos du dossier d'Indication géographique dédiée au couteau Laguiole. Celle-ci, depuis deux ans, est au coeur d'une bataille judiciaire avec d'un côté le Syndicat des fabricants aveyronnais du couteau Laguiole et de l'autre l'association CLAA - Couteau Laguiole Aubrac Auvergne, basée à Thiers (Puy-de-Dôme).

« Par deux décisions en date du 11 juillet, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé la décision du directeur général de l'INPI qui refusait l'IG Couteau de Laguiole portée par le Syndicat des Fabricants aveyronnais du couteau de Laguiole et la décision du directeur général de l'INPI qui homologuait l'IG Couteau Laguiole portée par l'association CLAA », rapporte la structure aveyronnaise.

Pendant des mois, les deux structures ont bataillé et ont chacune de leurs côtés déposé un dossier de candidature pour obtenir cette indication géographique. Jusqu'au mois de septembre 2022 et la décision de l'INPI de retenir le dossier porté par l'écosystème de Thiers pour cette 14ème indication géographique française.

« Cela a été une vraie surprise pour nous à l'époque... Ce jugement est très positif car il revient aux fondamentaux de ce qu'est une indication géographique, c'est-à-dire une commune, un savoir-faire et un produit », commente le maire de Laguiole, Vincent Alazard, joint par La Tribune.

Lire aussiLaguiole contre Thiers, une guerre à couteaux tirés. Reportage

« Nous repartons complètement de zéro »

Pour mémoire, cette guerre à couteaux tirés est liée à la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation et portée par le ministre Benoît Hamon à l'époque. Celle-ci a étendu les Indications géographiques protégées (IGP) aux produits non agricoles. À Laguiole, qui compte 1.100 emplois effectifs, l'activité coutelière est le premier employeur avec environ 180 emplois. Tandis qu'à Thiers, capitale historique française du couteau tranchant, on estime que la production des couteaux Laguiole fait vivre 400 personnes sur les 2.000 que dénombre la filière locale.

« Pour la première fois depuis le démarrage des indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux en 2014, une cour d'appel annule deux décisions de l'INPI, en soulignant leur caractère infondé, leur décalage avec la réalité ainsi que les attentes des consommateurs, qui sont au coeur de ce dispositif », souligne le Syndicat des fabricants aveyronnais du couteau Laguiole, qui évoque « une victoire ».

Contacté pour réagir à cette décision, l'association Couteau Laguiole Aubrac Auvergne, présidée par Aubry Verdier, n'a pas encore donné suite à nos sollicitations au moment où nous rédigeons ces lignes. L'association créée en 2015 a encore la possibilité de contester ce jugement, elle qui exploite commercialement l'IGP depuis un peu plus d'un an désormais. Dans les faits donc, à l'heure actuelle, aucune indication géographique ne protège ce savoir-faire.

« Nous repartons complètement de zéro. Il va falloir trancher sur la marche à suivre. Faut-il relancer toute la démarche et déposer un nouveau dossier auprès de l'INPI ? Nous y verrons plus clair prochainement », commente Vincent Alazard.

Les couteaux de Laguiole, réalisés par les forges du même nom à partir de l'acier dit T12 qui est un acier exclusif aux Forges de Laguiole, sont surtout concurrencés sur le marché français et étrangers par des imitations asiatiques. Protéger ce savoir-faire reste donc urgent. « Le couteau DE Laguiole ne peut être fabriqué que dans l'aire géographique de Laguiole », insiste le SFCAL.