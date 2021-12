Aéronautique : Latécoère annonce une nouvelle acquisition en Espagne

Nouveau rachat pour Latécoère. L'équipementier toulousain vient d'annoncer l'acquisition de Malaga Aerospace, Defense & Electronics Systems (Mades). Cette société basée en Espagne emploie environ 100 personnes. Le fabricant de produits électroniques est spécialisé dans les cartes de circuits imprimés pour les marchés de la défense (80% des ventes), de l'aviation commerciale et de l'industrie (20% des ventes).

'Mades permet de se développer sur le segment de marché de la Défense américaine et créera des synergies importantes au sein de la division systèmes d'Interconnexion de Latécoère, tout en renforçant notre position de numéro 1 pour les meubles avioniques", a réagi le directeur général de Latécoère Thierry Mootz à cette annonce.

Il s'agit pour le groupe toulousain de la troisième opération de croissance externe depuis l'augmentation de capital de 222 millions d'euros réalisée au mois d'août. Latécoère a d'abord mis la main sur Technical Airborne Components (TAC) pour un montant d'environ 30 millions d'euros auprès de Searchlight Capital Partners. Ce fabricant belge de bielles et de pièces mécaniques pour l'industrie aéronautique emploie près de 150 salariés et affiche un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros. Puis, le sous-traitant a annoncé le rachat de Shimtech de Mexico, fournisseur d'assemblages et de composants composites de précision au Mexique.

Latécoère vise une taille critique de 1,5 à 2 milliards d'euros

D'autres annonces pourraient intervenir dans les prochains mois car Latécoère compte accélérer sa stratégie de croissance interne et externe.

"Nous devons atteindre une certaine taille critique pour atteindre la rentabilité standard de notre industrie. Nos pairs affichent aux alentours de 10% d'Ebitda. Ce n'est pas du tout le cas de Latécoère aujourd'hui et nous avons besoin d'aller vers cet objectif. Latécoère vise une taille critique d'1,5 à 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous atteignons 400 millions, cela veut dire que nous allons faire des acquisitions qui vont nous permettre, vers 2025, d'arriver à la taille que nous avions avant la crise. Ces acquisitions et la remontée des cadences nous permettront de viser un peu en deçà d'un milliard. Et ensuite, se marier avec une société d'une taille équivalente à la nôtre, nous permettra d'arriver à cette cible d'1,5 ou 2 milliards d'euros", indiquait Thierry Mootz le 7 décembre dernier à l'occasion de l'inauguration du nouveau siège toulousain du groupe.

Latécoère réunit pour la première fois ses activités aérostructures et interconnexions dans un bâtiment de 11.000 m2. Par ailleurs, le groupe va investir cinq millions d'euros pour construire d'ici l'été 2022 un centre de développement pour les composites.

Dans le reste de la supply chain aéronautique, la consolidation s'accélère depuis cet été. Mecachrome ou encore Weare ont dévoilé de premières acquisitions. Le fonds Ace Capital Partners est arrivé dans le capital de Figeac Aéro et s'est renforcé chez Satys. La Tribune fait le point des dernières annonces dans une carte interactive.

