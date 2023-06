En Occitanie, la production d'électricité a baissé mais les ENR ont grimpé fortement

Après une légère reprise en 2021 à l'issue de la crise sanitaire, la consommation d'électricité en Occitanie reste stable en 2022 (+0,1 %), et ce malgré une baisse significative durant l'hiver de -12,5 % sur la période d'octobre à mars 2023. L'Occitanie représente ainsi, 8,2 % de la consommation nationale d'électricité.

La production d'électricité connaît quant à elle une baisse de -10 % par rapport aux années précédentes. Ce retrait est lié au contexte de crise énergétique et notamment à l'indisponibilité partielle du nucléaire. La production nucléaire a ainsi enregistré une baisse de 18 % dans la région. D'autres facteurs expliquent cette baisse, parmi eux la baisse de la production hydraulique, en lien avec la sécheresse, qui a diminué de -11,1 %.

Occitanie : deuxième région de France pour son parc d'EnR

Malgré cette baisse globale, la production d'énergie solaire enregistre, elle, une hausse de +26 %. « Ce chiffre s'explique par l'augmentation du parc installé en Occitanie et aussi d'une année particulièrement ensoleillée », commente auprès de La Tribune Erik Pharabod, le délégué RTE Sud-Ouest. Actuellement, le parc solaire de la région représente 3.092 MW (+17,4 %), soit un cinquième du parc solaire français. Le parc de production éolien augmente quant à lui à hauteur de +5,6 % (171 MW) et les bioénergies de +14,9 % (1640 MW). L'Occitanie reste ainsi la deuxième région de France pour son parc installé sur les ENR (énergies renouvelables). En tout, 40 % de la production d'électricité en Occitanie provient des énergies renouvelables.

« Cette tendance à développer les énergies renouvelables est indispensable sur l'ensemble de la France parce que nous nous attendons dans les décennies à venir à une augmentation des besoins en électricité pour atteindre les objectifs de neutralité carbone. Or, cette production supplémentaire, à court terme, nous ne pouvons l'augmenter que par les énergies renouvelables », assure Erik Pharabod.

1 milliard d'euros d'investissement

D'ici à 2030, RTE prévoit d'investir plus d'un milliard d'euros en Occitanie en particulier pour le développement des énergies renouvelables. Un nouveau schéma régional définissant les adaptations nécessaires sur le réseau électrique a, par ailleurs, été approuvé en fin d'année 2022. Il permettra d'accueillir 6,8 GW d'énergies renouvelables à l'horizon 2030, en plus des 6 GW déjà raccordées et des 2,5 GW en cours de raccordement dans le cadre des précédents schémas.

L'Occitanie poursuit également son développement de l'éolien en mer. Les premiers travaux de raccordement des éoliennes flottantes du Golfe du Lion ont été lancés début mars. Dans les prochaines années, le bassin méditerranéen en France accueillera plusieurs projets d'éolien flottant, dont trois fermes pilotes : Eoliennes Flottantes du Golfe du Lion au large des communes de Leucate et du Barcarès (30 MW), Eolmed située au large de Port-la-Nouvelle (30 MW), et Provence Grand Large dans le Golfe de Fos (25 MW). Autres projets liés à l'éolien flottant : la création de deux parcs commerciaux de 250 MW. Chacun devrait faire l'objet d'extensions ultérieures de 500 MW. Le premier d'entre eux sera situé en Occitanie, au large de la Narbonnaise dans l'Aude. L'emplacement du second parc reste encore à définir entre une zone préférentielle en Provence-Alpes-Côte d'Azur au large du Golfe de Fos et une seconde zone dans les Pyrénées-Orientales au large du Roussillon.

Par ailleurs, RTE investit plus de 110 millions d'euros dans le projet de renforcement du réseau électrique de la Vallée de la Neste en Hautes-Pyrénées. D'autres projets de renforcement et de modernisation du réseau en vue d'accroître sa performance, sa résilience au changement climatique et sa capacité d'accueil des énergies renouvelables sont lancés dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales.

« L'Occitanie possède un réseau électrique relativement ancien notamment dans les Pyrénées. Il est donc essentiel de porter notre attention sur son renouvellement et son entretien », précise Erik Pharabod.