LGV Bordeaux-Toulouse : nouvelle victoire pour les opposants ?

Après le tribunal administratif de Bordeaux qui avait rejeté en juin 2017 la déclaration d'utilité publique (DUP) sur les aménagements ferroviaires nécessaires à la construction de la ligne à grande vitesse autour de la métropole girondine, c'est au tour du tribunal administratif de Toulouse d'annuler mardi 19 juin la DUP concernant les mêmes travaux dans la Ville rose. Le recours avait été porté par des opposants du projet qui se félicitent de cette victoire qui, selon eux, condamne "le fait qu'il n'y a pas de plan de financement pour le projet".

Cette décision peut-elle mettre à mal la réalisation de la LGV Bordeaux-Toulouse ? Jean-Louis Chauzy, président du Ceser Occitanie et d'EuroSud Team (soutien du projet) n'y croit pas, rappelant que le Conseil d'État a annoncé le 11 avril dernier le rejet des recours contre la déclaration d'utilité publique qui portait sur l'itinéraire des lignes ferroviaires à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. 13 communes girondines et plusieurs associations écologistes avaient saisi l'institution dénonçant l'impact des travaux sur les terres agricoles et viticoles situées sur la ligne ferroviaire.

"Cet avis du Conseil d'État a répondu à toutes les questions soulevées par les opposants de Bordeaux à Toulouse. L'institution a estimé notamment que 'l'aménagement des lignes ferroviaires existantes (solution proposées par les anti-LGV, ndlr) entre Bordeaux et Dax et entre Bordeaux et Toulouse ne présente pas des avantages comparables aux lignes projetées' et que 'les coûts, les atteintes portées à la propriété privée et les risques pour les autres lignes de transport ne sont pas de nature à retirer aux lignes ferroviaires projetées leur caractère d'utilité publique'. C'est pourquoi nous considérons avec toutes les grandes collectivités que la question des recours et de la voie juridique a été définitivement réglée", avance-t-il.

Décision finale de l'État pour la mi-juillet ?

Il ajoute : "la LGV se fera. Nous n'attendons plus que les arbitrages du gouvernement sur trois points : les infrastructures à réaliser, le modèle financier retenu et le calendrier". Puisque la réforme ferroviaire a été définitivement adoptée le 14 juin, Jean-Louis Chauzy estime que le gouvernement va désormais pouvoir se pencher sur la situation de la LGV Bordeaux-Toulouse. Il espère une décision de l'État d'ici la mi-juillet.

En février dernier, le rapport Duron réalisé par le Conseil d'orientation des infrastructures (COI) a proposé trois scénarios d'investissements ferroviaires sur les 20 ans à venir sur l'ensemble de la France. Suivant le scénario qui sera choisi dans les semaines à venir par le gouvernement, le calendrier de la LGV Bordeaux-Toulouse, dont la mise en service était prévue pour 2024 initialement, sera totalement bouleversé. Le scénario privilégié par le COI (le numéro 2) préconise la mise en place d'aménagements ferroviaires au Nord de Toulouse dès 2018-2022 mais de réaliser la LGV en plusieurs étapes : la ligne nouvelle Toulouse-Agen sur la période 2028-2032 et la ligne nouvelle Bordeaux-Agen sur 2033-2037.