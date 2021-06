Régionales 2021 en Occitanie : Revivez en photos et vidéo notre Grand Débat

JEUDI 10 JUIN À 9H - 4ÈME ÉDITION DU LA TRIBUNE SPACE FORUM À LA CITÉ DE L'ESPACE

Ce rendez-vous national de la filière abordera les sujets primordiaux de la Défense, de la Souveraineté de la France, du Climat et de l'Exploration spatiale, à travers divers échanges. A l'occasion de cette 4ème édition, TPE et PME seront distinguées au cours d'une cérémonie de remise de trophées. 5 lauréats seront récompensés dans les catégories Défense, Exploration, Souveraineté , Climat et Manageur.e de l'année. En partenariat avec la Cité de l'Espace, BNP Paribas, Club Galaxie, le Conseil Régional d'Occitanie & Toulouse Métropole.