Biotech : Fabrice Garrigue prend la tête de TWB après le départ d'Olivier Rolland

Fabrice Garrigue succède à Olivier Rolland au poste de directeur exécutif chez TWB (Toulouse White Biotechnology), unité mixte de recherche spécialisée dans les biotechnologies. Après avoir mené avec succès le développement de TWB depuis son arrivée en 2019, Olivier Rolland a donc décidé de vivre de nouvelles aventures professionnelles.

« Le comité d'orientation stratégique de TWB salue l'implication et les résultats remarquables obtenus par Olivier Rolland et toute son équipe au cours de ces quatre dernières années », précise Nicolas Seeboth, directeur de la recherche sur les polymères et les additifs chimiques chez Michelin et président du comité d'orientation stratégique de TWB.

Le nouveau directeur exécutif a, depuis le 24 avril, pour mission d'assurer la poursuite du développement du démonstrateur TWB en renforçant l'excellence opérationnelle et l'offre intégrée qui assurent le succès de son modèle.

Avant d'intégrer TWB, Fabrice Garrigue a su faire ses armes grâce à des expériences professionnelles dans les industries de la chimie du végétal et des biotechnologies, tant dans des grands groupes de l'industrie que dans des startups. Ilétait déjà notamment membre non-exécutif du board de Pili, la pépite issue de TWB qui a levé récemment 14,5 millions d'euros pour décarboner l'industrie de la couleur.

Un développement à l'international qui se poursuit



Depuis sa création en 2012, l'unité mixte de recherche spécialisée dans les biotechnologies, dont les locaux viennent récemment de doubler de taille et d'accueillir une équipe d'une dizaine de collaborateurs du Canadien Premier Tech, a su mener plus de 285 projets de R&D et investir 9 millions d'euros dans 45 projets exploratoires menés par des laboratoires externes. TWB a également permis la croissance de nombreuses startups qui ont levé au total plus de 250 millions d'euros.

Aujourd'hui, TWB réunit 50 acteurs clés des biotechnologies dans son consortium public-privé et compte près de 70 collaborateurs. Depuis 2019, et ce, malgré la pandémie, TWB a continué son expansion avec une hausse de 30 % de son chiffre d'affaires. Ses effectifs et ses revenus issus des projets scientifiques ont augmenté de 40 % sur la même période. Cet acteur de l'industrie biotechnologique de Toulouse confirme ainsi son ambition de devenir le partenaire de choix et le leader européen de l'innovation dans le domaine d'ici 2025 à l'échelle européenne voir au-delà.

« Notre ambition est d'avoir un rayonnement au-delà de la France. Nous avons déjà accueilli par le passé de grands groupes comme Braskem qui est le leader de la pétrochimie brésilienne ou la startup néo-zélandaise Green spot Technologies. L'arrivée de Premier Tech s'inscrit vraiment dans la continuité de cette dimension internationale », assurait en début d'année Olivier Rolland à La Tribune.

