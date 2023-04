Loïc Lagarde (ex-Atida) remplace Dominique Pon à la direction de la clinique Pasteur

L'Aveyronnais d'origine, Loïc Lagarde vient de prendre la direction de la clinique Pasteur à Toulouse et succède à l'ancien responsable de la délégation ministérielle au numérique en santé, Dominique Pon, qui a rejoint le groupe La Poste en tant que directeur général adjoint de la filiale Docaposte. Son profil de gestionnaire et entrepreneur du numérique a su retenir l'attention des administrateurs de la clinique, même s'il n'a pas la connaissance du terrain des établissements de soins.

Lire aussiSanté : Dominique Pon veut sortir la France d'un "tiers-monde numérique"

Ancien président du site à succès Santédiscount

Ce polytechnicien de formation a su faire ses armes à l'international en tant que consultant stratégique pour divers secteurs d'activité puis en aiguisant ses compétences au sein de Google et de sa filiale YouTube. Il met ainsi un pied dans l'industrie du numérique. De retour en France, à Toulouse, en 2014, l'opportunité se présente de rejoindre deux amis pharmaciens, pour développer une plateforme de parapharmacie en ligne Santédiscount et en a fait le premier site de vente en ligne de parapharmacie en France. Fort de ce résultat, Loïc Lagarde opère un rapprochement en 2021 avec Atida un groupe néerlandais intéressé par le site, en assurant le maintien de l'activité et des emplois sur le site logistique de Montrabé, dans l'agglomération toulousaine.

Lire aussiSantédiscount rejoint Atida pour créer un champion européen de la parapharmacie en ligne

Politique de croissance et d'innovation

L'objectif pour l'établissement de santé est donc de poursuivre la politique de croissance et d'innovation de la clinique initiée par Dominique Pon. Pour Loïc Lagarde, le challenge est ultra stimulant.

« La clinique Pasteur est une entreprise locale reconnue et inspirante. Mais elle est aussi un terrain d'expérimentation avec une certaine liberté d'entreprendre : en m'appuyant sur les expertises métiers des collaborateurs en place, je vais apporter une vision stratégique de développement, dans les voies tracées par Dominique Pon, avec qui j'ai pu échanger ces dernières semaines. »

L'entrepreneur intègre en effet la clinique en effectuant des temps d'immersion sur le terrain pour rencontrer les équipes, les actionnaires, comprendre les enjeux des différents services et les spécificités organisationnelles des nombreux métiers, pour pouvoir venir en support décisionnel dans les projets. Il fera par ailleurs son entrée dans les groupes de travail des alliances régionale Clinavenir et nationale SantéCité dont Dominique Pon occupait la présidence.

Lire aussiÀ Toulouse, Dominique Pon présente le futur de la santé numérique en France