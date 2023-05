Touch2See rend les stades européens accessibles aux déficients visuels

Rendre le sport accessible à tous, voilà l'objectif sociétal que s'est fixée Touch2See. La startup toulousaine, fondée en juin 2022, a mis au point une tablette tactile permettant aux personnes aveugles et malvoyantes de suivre des événements sportifs grâce au toucher. Unique au monde, cette innovation offre aux gens atteints d'un handicap visuel une compréhension des matchs et une expérience sensorielle inédite.

La tablette tactile, qui s'apparente à un terrain de sport miniature, est équipée d'un curseur, qui se déplace à la surface, capable de reproduire les déplacements du ballon en temps réel. Des vibrations et des retours haptiques se font ressentir et traduisent des faits de jeu comme une passe, une faute ou un dribble durant le match. Enfin, un « flux audio », une audiodescription informatisée complète la technologie en apportant des informations comme le temps de jeu, les changements, le score, etc. Ces différents éléments sont créés automatiquement et sans latence, grâce à de la donnée sportive « ultra live », reposant sur l'IA et le réseau 5G et obtenue auprès d'entreprises spécialisées.

La tablette tactile, qui s'apparente à un terrain de sport miniature (Crédits : Touch2See).

Contrairement à l'audiodescription qui isole et inonde le spectateur aveugle ou malvoyant d'informations sans pour autant retranscrire et transmettre les différentes actions et émotions et lui permettre de profiter de l'événement sportif, la technologie de Touch2See repose sur le toucher, un sens qui transmet la pression, le contact et la vibration et qui permet de franchir un énorme pas en avant vers l'inclusion.

« Tout est parti d'une vidéo, qui a fait le tour du web, où l'on voit une personne malvoyante qui assiste à un match de football avec une petite planche en bois qui représente un terrain de football et qui a les mains guidées par une personne voyante selon les actions. Le toucher est un moyen très intéressant pour transmettre les actions et les émotions d'un match qui sont principalement visuelles. En France, seuls quatre stades sur les 41 de Ligue 1 et 2 sont équipés de l'audiodescription. Dans le monde, l'audiodescription n'est disponible que dans 3 % des stades. Ensuite, il y a la radio sportive, mais il y a trop de latence. Les instances et les fédérations mettent beaucoup de pression aux clubs et aux organisateurs pour améliorer l'accessibilité du sport à tous », explique Arthur Chazelle, fondateur de Touch2See.

Des tests « concluants » au Stadium de Toulouse

Partant de ce constat, le jeune entrepreneur a imaginé cette solution interactive de la taille d'une feuille A4, qui pèse moins de deux kilos et qui fonctionne de manière autonome sans l'intervention d'un tiers. « Cela ne nécessite pas de savoir lire le braille ou de compétences particulières. L'utilisateur peut s'installer où il veut dans les gradins et poser la tablette sur ses genoux. Une fois allumée, il n'y a aucun paramétrage nécessaire », assure le dirigeant de l'entreprise de rupture.

Pour ses débuts, la jeune pousse s'adresse au football, sport le plus populaire au monde. Elle a identifié une quinzaine de sports collectifs qui se jouent avec un ballon (rugby, handball, basket, hockey, etc) qu'elle intégrera progressivement par la suite.

Pour l'instant, la tablette est testée par des personnes aveugles ou malvoyantes au sein du Stadium de Toulouse et de l'Orange Vélodrome de Marseille en conditions réelles lors de rencontres de Ligue 1. L'innovation pourrait prochainement être testée dans de grands stades européens et au Stade de France.

« Les tests pendant les matchs sont concluants, il y a beaucoup d'émotions et de larmes de la part des personnes qui y voient une utilité. Aujourd'hui, il y a un système et un marché favorable à la mise en place de notre solution. Dans les pays riches, les clubs de football sont notés sur la bonne tenue des complétions sur un ensemble de critères parmi lesquels l'accessibilité. En mettant en place notre innovation, les clubs vont gagner plus de points auprès des fédérations et obtenir grâce à leur bonne note plus d'argent des droits télévisuels », se projette le CEO.

Les Jeux olympiques et paralympiques 2024 en ligne de mire

Le calendrier de la jeune société prévoit d'avoir une tablette entièrement terminée pour juin 2023, le début d'une petite fabrication industrielle dès octobre prochain et enfin, le lancement de la commercialisation pour décembre 2023.

Touch2see envisage de commercialiser sa solution, en BtoB, sous la forme d'une prestation de services annuelle avec un système de prêt des tablettes. Pour l'heure, le prix n'a pas été défini, mais il dépendra de critères comme le nombre de tablettes et de matchs. L'entreprise vise trois cibles : les clubs de football de Ligue 1 et 2 et les événements sportifs exceptionnels dans un premier temps et les particuliers à partir de mi 2024. « L'idéal est d'équiper un stade avec une tablette pour 1.000 spectateurs. Les clubs pourront valoriser l'outil avec leurs sponsors pour obtenir des revenus marketing. La solution ne coûtera pas grand-chose à un club », assure-t-il.

La société qui ne sera pas encore prête d'ici la Coupe du monde de rugby à XV qui aura lieu du 8 septembre 28 octobre au 2023 en France, a pour but de convaincre les Jeux olympiques et Paralympiques 2024, qui se dérouleront à Paris, d'intégrer sa technologie. Elle échange actuellement avec le Comité olympique à ce sujet. Des discussions sont également en cours avec l'UEFA, l'instance dirigeante du football en Europe.

« Nous avons la volonté de rendre tous les grands événements sportifs accessibles au public malvoyant et aveugle et d'équiper toutes les plus grandes fédérations et clubs du monde. À très peu de choses près, nous devions couvrir Roland Garros cette année. Nous pouvons nous adapter très vite. Une seule tablette est compatible avec tous les sports. Il suffit juste de changer le plateau d'interaction qui correspond aux lignes du terrain. »

Un soutien d'Orange, Ericsson et Intel

Labellisée deeptech, la jeune pousse est accompagnée par l'organisme public de recherche scientifique, CEA (Commissariat à l'énergie atomique) dans le développement de sa tablette. Elle est également épaulée techniquement par de grands groupes comme Orange, Ericsson ou Intel.

Incubée au sein de l'accélérateur de startups toulousain, Nubbo, Touch2see a été distinguée une dizaine de fois lors de différents concours et événements régionaux, nationaux et internationaux. Ces différents concours sont également une source de revenus pour cette entreprise qui est autofinancée par ses associés. Les trois porteurs du projet Théo Debled, Frédéric Jenn Alet et Arthur Chazelle sont épaulés par deux stagiaires, les ingénieurs du CEA et une dizaine d'étudiants.

« Nous avons d'excellents retours du marché. C'est notamment grâce à ce genre de concours que nous pouvons échanger avec les fédérations, les ligues, etc. À l'échelle, l'âge et la taille de notre projet, c'est une exception de pouvoir échanger avec autant d'acteurs importants. Nous poursuivons un objectif sociétal, mais le fait que le milieu économique soit aussi prêt à recevoir notre innovation est rassurant », conclut Arthur Chazelle.